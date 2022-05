El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, reiteró este domingo que no se impondrán multas a conductores que utilicen AutoExpreso por un “tiempo indefinido” tras el ciberataque del 16 de abril que sufrió el sistema Professional Account Management (PAM), operador privado que maneja AutoExpreso.

Los conductores tendrán un periodo de gracia hasta el 1 de julio, ventana de tiempo concedido para que puedan saldar los peajes acumulados entre el 16 de abril al 23 de mayo sin incurrir en multas ni penalidades. Después de esta fecha, sin embargo, la agencia aún no ha determinado cuándo comenzaría a imponerlas.

“Por ahora, por tiempo indefinido no hay ningún tipo de multas. El ciudadano puede estar tranquilo”, acertó en conferencia de prensa al especificar que será durante este periodo que no se impondrán por las transacciones de peajes acumuladas.

Mientras el sistema estuvo fuera de servicio, se acumuló una deuda de $25 millones de los usuarios, monto que no incluye multas. Entre hoy y ayer, los usuarios han pagado cerca de $1,596,906.20.

Para mañana, lunes, los usuarios podrán acceder sus cuentas y podrán ver los balances que tenían versus lo que ahora adeudan. Para aquellos conductores no registrados, se podrá dar información del balance en los carriles de recarga, centros de servicio al cliente de AutoExpreso y en los Centro de Servicios al Conductor (CESCO), ambos por cita a través de TurnosPR.com.

González Montalvo también alertó a los conductores a estar vigilantes de sus cuentas para detectar algún cobro de peaje que se reportó y no esté atado a un viaje real que efectuó.

“Los invitamos nuevamente que usen el web y el app para que puedan ver sus transacciones. Si hubiera unas transacciones que dicen ‘ah, yo por ahí yo no transité’ pueden visitar cualquiera de los centros, como mencioné anteriormente”, indicó al aclarar que, hasta el momento, no se ha recibido una denuncia de esta índole. “Hasta ahora, los ciudadanos están muy contentos. Aparecen (todas) las transacciones”, opinó.

Algunos conductores expresaron que pagaron mediante la aplicación o en la página web durante el día de ayer, sin embargo no se vio reflejado su pago. González Montalvo explicó que esto se debió a una intermitencia en el sistema.

“Durante el día de ayer la aplicación web ha sufrido intermitencia, porque por lo que mencioné, la mejora de seguridad que está implementando para proteger el sistema. Hay un monitoreo constante. Tenemos personas monitoreando el tráfico y hubo que hacer unos ajustes que ya se tenían previsto. Estamos hablando de que, por qué tomó tanto tiempo, estamos hablando de cientos de computadoras, decenas de servidores que el equipo de PAM fue bien meticuloso limpiando cada uno de ellos para que en verdad no queda más rastro del ‘ransomware’”, detalló.

Por otro lado, González Montalvo especificó que no habrá auto recarga automática al instante. Esta opción estará disponible el miércoles, 48 horas después del reinicio de operaciones. Así, los conductores tendrán la opción de programar cuándo se active la auto recarga, escogiendo un balance mínimo y la cantidad por la que desean recargar su cuenta al alcanzarlo. Para evitar débitos altos por balances pendientes por el tiempo que el sistema no estuvo disponible, las auto recargas se limitarán a un máximo de una por día por un periodo de 10 días.

Las transacciones se pueden efectuar en los carriles de recarga, en el sitio web www.autoexpreso.com y a través de la aplicación AutoExpreso Móvil.

Además, los conductores podrán acceder al servicio automatizado del Centro de Llamadas y ver los detalles del reinicio de operaciones en los sitios web de AutoExpreso y del DTOP, el Centro de Llamadas, la Oficina de Servicio al Cliente en Guaynabo y por cita en los mostradores de AutoExpreso en todos los CESCO participantes.

Estos servicios operarán en horarios extendidos hasta el jueves, 30 de junio. Por ende, los carriles de recarga operarán de lunes a domingo, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que el Centro de Servicio al Cliente estará operando de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Como parte de los servicios a los conductores, habrá facilidades de recarga adicionales que operarán temporeramente, las cuales contribuirán a minimizar las congestiones y esperas en los carriles de Recarga de los peajes.

Las mismas estarán ubicadas en el estacionamiento del Estadio Ovidio de Jesus en Río Grande, la estación de pesaje en Salinas y el estacionamiento Coliseo Juan Aubin Cruz en Manatí. La fecha de comienzo y los horarios se anunciarán próximamente.