El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José ‘Che’ Pérez, anunció que convocará una reunión con los secretarios del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Agricultura, para iniciar un estudio sobre el precio de los productos en la canasta básica de alimentos y evaluar alternativas para mitigar los incrementos en costos.

“El costo de los productos que componen la canasta básica de alimentos han aumentado desde hace seis meses. De hecho, el precio promedio de la canasta es de $181, eso, conjunto con los precios de electricidad provocados por un aumento a nivel mundial en el costo de combustible, empeora la situación para nuestros hogares. Por eso, estaremos citando a una reunión a los Secretarios de DACO y Agricultura para establecer parámetros de un estudio que incluya herramientas para bajar esos precios”, comentó el representante.

PUBLICIDAD

“Este es un asunto importante para la familia puertorriqueña y queremos atenderlo con premura, especialmente ante el aumento en los costos de transportación que inciden sobre algunos productos en la canasta. Esa reunión que estaremos convocando será la primera de varias porque, juntos, vamos a trazar una ruta que ayude a nuestra gente”, añadió el legislador.

Los hogares en la Isla destinan alrededor del 12 por ciento de su ingreso mensual a la compra de alimentos, incluyendo aquellos en la canasta básica.

La canasta está compuesta por cereales y farináceos (arroz, viandas, plátano, yuca, yautía, pastas, cereales fríos y calientes, avena, harina de maíz, panes y galletas).

También incluye hortalizas y legumbres (lechuga, tomate, calabaza, repollo, cebolla, ajo, pimiento, ají dulce, habichuelas secas y legumbres), así como de proteínas (pollo, carne de res, cerdo, atún, salchichas y quesos) y frutas.

El 87.2 por ciento de estos productos son importados, y, a su vez, impactados por el alza en los costos de transporte marítimo desde enero pasado.

En abril de este año, Pérez radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 342 la cual ordena al DACO y al Departamento de Agricultura realizar un abarcador estudio sobre los factores que inciden en el precio de la canasta básica de alimentos.