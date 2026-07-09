Estudiantes de Cayey se beneficiaron de artículos escolares durante una entrega de materiales coordinada por el municipio para apoyar a las familias.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, aprovechó para felicitar a todos los estudiantes en el próximo regreso a la escuela, otorgándoles una mochila (back-pack) con lonchera integrada, así como cinco libretas, regla, papel de construcción, papel de argolla, pega, kit de témpera, lápices de colores, tijeras y goma Lion.

La iniciativa se hizo vía servi-carro en las instalaciones del estacionamiento del Estadio Pedro Montañez.

“Por tercer año consecutivo, el Municipio está apoyando a las familias en los preparativos, distribuyendo bultos y materiales, mediante requisitos previos de residencia en la ciudad”, manifestó el alcalde.

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El sistema público de enseñanza iniciará el próximo jueves, 6 de agosto y Cayey cuenta con 13 planteles escolares.

“Durante muchos años, nuestro Municipio de Cayey financia el programa ‘Escuelas al Día, con el propósito de tener un ambiente escolar en óptimas condiciones al inicio de clases esta semana en los planteles del Departamento de Educación (DE). Continuamos realizando trabajos de mantenimiento de áreas verdes, electricidad y plomería, así como instalaciones de aires acondicionados y sus mantenimientos”, expuso Ortiz Velázquez.

Cayey impulsa el regreso a clases con servi-carro de materiales escolares. ( Suministrada )

“A eso le sumamos los trabajos de acción social, para acompañar y colaborar en alianzas con los profesionales que brindan servicios de ayuda al estudiante con el propósito de liderar un cambio en la gestión educativa que contribuya al desarrollo integral del estudiantado. Esto se hace realidad a través de charlas educativas y de prevención tales como: autoestima, control de emociones, resolución de conflictos, abuso sexual y acoso cibernético, entre otros temas de interés que ayuden, no solo a promover el éxito escolar, sino a formar ciudadanos con las destrezas y herramientas necesarias para encarar con éxito los distintos conflictos y desafíos de la vida”, añadió el primer ejecutivo municipal.

Para Ortiz Velázquez, la educación es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano para su desarrollo.

“En Cayey lo vemos todos los días en nuestras escuelas, canchas, centros recreativos y artísticos. Así lo hemos hecho y continuaremos en esa misión”, finalizó.