Unas 53 de las 60 mesas con funcionarios de colegio que evalúan las actas preparadas durante el conteo de los votos adelantados y ausentes registraron deficiencias en la preparación de éstas que provocaron un “descuadre” en el resultado que se suponía se registrara, reveló esta tarde el director de escrutinio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ferdinand Ocasio.

“Si 53 mesas pidieron maletines, básicamente, más o menos el 50% de las mesas pidió revisar los maletines. Eso era un número que más o menos habíamos anticipado desde el principio, que había un descuadre en la mitad de las actas que estaban pendientes todavía de la noche del evento. Así que, en esencia, el otro 50% está en mesa o están ya verificándose para sumarlas en las actas de las mesas que se contaron aquí”, sostuvo.

El funcionario hizo la salvedad de que este número de mesas que analizaron descuadres podría ser mayor, dado a que todavía no se ha culminado el proceso del cuadre de actas de los votos adelantados y ausentes. Estos trabajos continuarán la semana próxima, porque los comisionados electorales decretaron un receso.

Los funcionarios serán adiestrados el lunes por la Comisión de Educación de la CEE, por lo que el proceso de escrutinio como tal comenzaría el martes. (Vanessa Serra Diaz)

Sin embargo, el lunes los funcionarios no entrarían de lleno a trabajar las actas que todavía quedan pendientes. Ocasio aceptó que se les dará a los funcionarios de colegio un adiestramiento sobre cómo cuadrar actas. El mismo lo ofrecerá la Oficina de Educación de la CEE.

Dijo que este adiestramiento será “para que aquel que pudiera tener cualquier duda, para que vean cómo pueden cuadrarse (las actas) en el ejercicio de cuadre, pueda aclarar cualquier duda que haya en ese momento, para que los trabajos fluyan”.

Aclaró que la CEE les ha adiestrado sobre el proceso, tan reciente como esta misma semana, pero que han visto que se ha cometido la misma deficiencia en los problemas para revisar las actas.

“Es el ‘issue’ de no votó o que no marcaron el voto dañado”, detalló.

Para que tenga una idea, Puerto Rico está dividido en 110 precintos. Este no es el mismo número de actas que se prepararon durante el conteo de voto adelantado y ausente. Ocasio dijo que cada precinto pudo haber tenido hasta tres actas.

Empero, el funcionario no supo detallar cuántas de todas las actas estaban mal preparadas o con descuadre.

Por otro lado, el director de escrutinio negó que los errores cometidos en la preparación de las actas del voto adelantado y ausente fuese grave.

“No es el asunto de un error grave. Para que tengas una idea, probablemente, por un número que dejaron de poner de un ‘no votó’, el acta no cuadró… Eso no significa que el error fue un error significativo o mayor, pero es un error que no pudieron identificar en el ejercicio que hicieron de cotejo de actas y entonces tienen que evaluar el maletín”, sostuvo.

Asimismo, Ocasio aceptó que el lunes no comenzaría el escrutinio general de las actas de las elecciones generales del precinto 1 al 110.

“Básicamente, todas las mesas el lunes van a estar bregando con esto”, comentó, al referirse al cuadre de actas del voto adelantado y ausente.

“La esperanza es que el lunes podamos culminar con este ejercicio”, añadió.

Si el lunes culminan los trabajos, no sería hasta el martes que comience el escrutinio general.