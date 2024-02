La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla, confirmó que el aspirante independiente al Senado, Eliezer Molina, cumplió con la entrega de, al menos, uno de los documentos que faltaban para completar la radicación de su candidatura.

Sin embargo, todavía no ha podido ser certificado como candidato elegible.

Y es que, según reiteró Padilla, los candidatos debieron haber sometido el expediente de su candidatura ante la CEE en o antes del 2 de enero y, de faltar algún documento, debieron haber presentado una certificación del ente que los emitiría, confirmando que los mismos estaban en trámite o tránsito.

Según Padilla, Molina presentó las últimas cinco planillas de contribución sobre ingresos, de las 10 que se requerían al dos de enero, pero alegó que del expediente no se desprende una certificación del Departamento de Hacienda de que las restantes estaban en trámite. Igual ocurrió con la certificación de no deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, CRIM, que se recibió antes que venciera el plazo que era hasta ayer al mediodía.

Padilla sí confirmó que el aspirante se sometió a una prueba de dopaje y que Molina presentó evidencia de la misma. Sin embargo, ese es el único documento que no es entregado directamente por los candidatos y en este caso, presuntamente el laboratorio no había remitido el resultado de la prueba a la CEE.

“La realidad es que la prueba de dopaje llegó ayer a la Comisión Estatal de Elecciones. Llegó a tiempo, toda vez que la fecha límite era hoy… La prueba de dopaje llega a través de correo electrónico al oficial de enlace de la Comisión Estatal de Elecciones, toda vez que los resultados son confidenciales. Así que los resultados de prueba de dopaje no los lleva ningún candidato. Escoge el candidato, el laboratorio de su preferencia, y es el laboratorio quien envía los resultados de la prueba de dopaje a la Comisión. No habían llegado a la Comisión Estatal de Elecciones. Hace dos semanas, aproximadamente, secretaría le solicitó al oficial de enlace el estatus de esos resultados. No habían llegado y no fue hasta ayer que se hizo una llamada telefónica al laboratorio preguntando por el estatus de las pruebas y el laboratorio alega que no tenía conocimiento que tenía que enviarlas. El oficial de enlace envió el correo electrónico y ayer el correo electrónico se certificó a las 3:05 y a las 3:09 esas pruebas llegaron a la Comisión Estatal de Elecciones”, manifestó Padilla en una entrevista televisada en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

Respecto al resto de los documentos, la funcionaria indico que la información preliminar es que “secretaría tiene que certificar que los documentos presentados subsanan el expediente. Aquí también es bien importante establecer que el expediente de todos los candidatos, sean candidatos de partido o sean candidatos independientes, debían cumplir en o antes del 2 de enero con la radicación del expediente de candidatura. Si había algún documento dentro de ese expediente que es requisito y el documento que no estaba en el expediente, debía presentarse una certificación o evidencia que el documento que no estaba en el expediente venía en tránsito… hasta tanto en cuanto secretaría no valide que cumplió con los requisitos de ley”.

En este caso, y en ausencia del documento en el expediente de radicación el 2 de enero, la entrega tardía del documento subsana el expediente si existía “una certificación emitida por el Departamento de Hacienda, donde esas planillas que no estaban en el expediente fueron solicitadas”.

Añadió que la información extraoficial que había recibido es que esa certificación no estaba en el expediente.

“De igual manera, debió haber estado en el expediente la radicación de la solicitud de deuda del CRIM. Debió haber estado esa solicitud, esa certificación del CRIM de que no hay deuda, debió haber estado en el expediente. Si no estaba en el expediente, debió haber una evidencia del CRIM, donde dijesen que esa certificación fue solicitada. Tampoco estaba”, indicó.

No obstante, Padilla sostuvo que es a la oficina de Secretaría de la CEE a la que le corresponde certificar si el candidato cumplió o no con el trámite para expedir una certificación como candidato o dejarlo fuera, y esa determinación final podría estar lista en algún momento mañana, vienres, o la semana que viene.