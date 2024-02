El activista y aspirante independiente al Senado por Acumulación, Eliezer Molina, tenía hasta el mediodía de hoy, jueves, para presentar evidencia ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que certifique que los documentos que le restan por entregar fueron tramitados en o antes del 2 de enero para que se le pueda certificar su candidatura, indicó la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla.

A eso de las 11:00 a.m. y a minutos de que se cumpliera el plazo concedido, el activista mostró a través de sus redes sociales prueba de que se realizó la prueba de dopaje a tiempo. Mientras, Primera Hora supo que esta mañana una representante de Molina acudió a la CEE a entregar documentos. Pero, el informante no pudo detallar si se encontraban todos los solicitados.

La información fue confirmada por la portavoz de prensa de la presidenta interina de la CEE, Gisela Ayala.

“En efecto, entregó una documentación, pero no entramos en el detalle, porque la documentación se entrega al área de Secretaría”, dijo.

Explicó que una Junta de Balance de Secretaría se encuentra evaluando los documentos para certificar si Molina cumple o no con los requisitos para ser certificado como candidato.

“Se informará el resultado de ese ejercicio”, señaló.

El no haber entregado todos los documentos requeridos podría hacer que Molina quede fuera de la papeleta legislativa.

El director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, expuso que, además del documento que certifique que se realizó la prueba de dopaje, Molina debía entregar las planillas de contribución sobre ingresos y la certificación de no deuda con Hacienda.

Hasta el momento, el activista sólo ha mostrado públicamente que se realizó antes del mediodía del 2 de enero la prueba de dopaje.

“Son unos corruptos, y el miedo es tanto, que harán todo lo posible por evitar que al fin llegue al Capitolio, los que le pondrán el freno a estos corruptos”, señaló Molina, al preguntarse en Facebook si sus documentos fueron escondidos.

La disputa alrededor de la candidatura del activista se centra en la alegada falta de entrega de documentos relacionados a una certificación de no deuda contributiva, y a una prueba de dopaje. Molina, en cambio, cumplió con la primera entrega de endosos para su candidatura que la CEE mandató ayer.

“Eso lo que significa es que el señor Molina tiene hasta hoy (jueves), al mediodía, para presentar la evidencia de que cumplió con los documentos que se desprenden del expediente...(o) con la certificación que le permite subsanar el expediente. Así que no podemos categorizar que se quedó fuera de la contienda”, precisó Padilla en entrevista con Radio Isla 1320.

La funcionaria también recordó que a partir del 2 de enero, el Código Electoral otorga 30 días para que se presenten los documentos solicitados a los aspirantes.

“El Código Electoral permite que en la medida que estos documentos dependan de una agencia externa y no puedan presentarlos porque no lo han expedido a la fecha del cierre de las radicaciones del 2 de enero al mediodía, si se presentase evidencia de que ese documento se solicitó, mas no se pudo presentar el documento requerido, que el candidato pueda entregar evidencia de que tramitó la solicitud”, finalizó diciendo.