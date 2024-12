La identificación de 5,436 electores, quienes cualificaron para emitir su sufragio a través del voto ausente o por correo, no fue validada correctamente por funcionarios de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), admitió la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera.

Según relató en conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey, donde se lleva a cabo el escrutinio general, la validación de estos votantes fue verificada el 26 y 27 de noviembre.

Pese a que cumplieron con todos los requisitos para votar de manera adelantada por una de estas dos vías, los funcionarios de JAVAA fallaron en verificar la imagen del elector que aparece en el sistema de la CEE con la de su identificación.

Por esta negligencia de los funcionarios, Padilla Rivera decidió que los votos se contarían, aunque las fotos no se validaron.

“¿Llegó a la Comisión Estatal de Elecciones ese sobre? Sí. ¿Se validó en Junta de Balance que ese elector cumplía con los requisitos de para votar adelantado, bien fuera por correo o ausente? Sí. ¿Envió copia de la identificación? Sí. ¿Por qué no lo voy a contar? ¿Ah, porque JAVAA no cumplió con el proceso, esos funcionarios no cumplieron con el proceso de validar foto con foto? Oye, es la decisión de esta presidenta, yo no voy a responsabilizar al elector por un fallo de la Comisión Estatal de Elecciones. No lo voy a hacer. Ahí hay 5,436 electores que confiaron en nuestros procesos, que cumplieron con enviar su voto por correo en o antes del 5 de noviembre, que fue lo que le estableció el Código Electoral; envió foto, la copia de su identificación, cumplió con los requisitos para solicitar voto adelantado, voto a correo o voto ausente. Esta presidenta lo que decide es ‘adjudícalo’”, resumió la también jueza ante la prensa.

Contaminación de votos

El comisionado electoral por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, por su parte, explicó a este diario que ayer advino sobre la “contaminación” de votos por correo, provocando un descuadre en la cantidad de material sometido de los votos emitidos de esta manera.

Y es que la suma de sobres amarillos no concuerda con el número de sobres blancos, ya que, para emitir un voto por correo, la CEE envió un sobre amarillo que contenía un sobre blanco en su interior con la papeleta. Sin embargo, no hay un balance equitativo entre la cantidad de sobres de ambos colores.

Aponte Berríos mostró a Primera Hora que tan solo en el Precinto de San Juan 4, se contabilizaron 261 sobres blancos ante 114 amarillos.

“(Es) una diferencia abismal y el sobre amarillo es dónde están los datos, la dirección, el id, y la pregunta es ¿cómo tú distingues si estos votos o no, que no haya voto doble? Ella (Padilla Rivera) dijo que lo va a reconsiderar y va a hacerlo por escrito. Vamos a ver qué determina”, sostuvo Aponte Berríos.

“Tú no logras distinguir (si) esto está hecho correctamente (o) si está hecho incorrectamente. Está todo mezclado y, por eso, está contaminado”, continuó.

Padilla Rivera había indicado ante la prensa que la Junta de Correo especificó que, en ocasiones, se enviaban dos sobres blancos por cada sobre amarillo, lo que podría explicar ese fenómeno.

Inicialmente, los cuatro comisionados electorales se opusieron a que se adjudicaran estos votos, salvo el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges. No obstante, la presidenta alterna decidió a favor de que sí se contaran. Ante esto, Aponte Berríos pidió una reconsideración.

“Cuando decidió a favor del PNP, yo le digo ‘presidenta, un asunto sobre este tema antes de pasar al próximo, esta determinación suya es sumamente importante, porque hay contienda cerrada en San Juan 2, 3, 4; el ejemplo de San Juan 4 con Adriana Gutiérrez está bien cerrada, y usted tiene otra alternativa y es que, como está contaminado,…al final del conteo de todos los votos, si la distancia es cerrada y un no está seguro quién puede ganar y puede ese maletín decidir, se saca una fórmula proporcional para adjudicarle cada voto a cada candidato. Eso no se hace ahora, sino al final del camino’. y ella dijo ‘¿usted está pidiendo una reconsideración a la determinación?’ Y yo le digo ‘sí’ Y ella dijo ‘pues, lo voy a evaluar’”, narró al asegurar que todos sus homólogos, finalmente, estuvieron de acuerdo con esa petición de reconsideración.

“En una contienda abierta, no dice mucho esto. De hecho, no hay que hacerse. Pero, siempre se espera, al final del camino si es una contienda bien cerrada. Así que, vamos a ver qué decisión toma ella. Depende de ella”, agregó.