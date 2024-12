La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, especificó esta mañana que todavía quedan 1,564 actas nuevas pendientes por cuadrar en el escrutinio general que se lleva a cabo en el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey.

“Ayer actualizamos los números. Actas nuevas pendientes de cuadrar para poder subir al sistema, 1,564″, anunció en conferencia de prensa.

El descuadre de las actas ha sido el tema protagónico del escrutinio general desde que inició en noviembre, aplazando también la fecha prevista en la que se completarían los trabajos.

Mayormente, las discrepancias se deben a la manera en que se contabilizarían los votos por nominación directa en la papeleta legislativa que, según recordó a Primera Hora la comisionada electoral por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, llegó a cifras “históricas”.

Es, precisamente, por esto que aún faltan actas por cuadrar del Precinto San Juan 1. Sin embargo, acorde a lo que confirmó Padilla Rivera a este diario, “debemos estar terminando hoy con el Precinto de San Juan”, ya que tan solo quedan votos de conteo manual con relación a colegios regulares.

“Lo que queda es muy poco. Donde hay la mayor cantidad de votos por adjudicar es la Unidad 75, que es el conteo manual. Son como 200 y tantos votos, son seis mesas”, sostuvo.

“Esperemos que durante el día de hoy, por lo menos, podamos decir que concluimos el Precinto 1 de San Juan y eso sería un avance en cuanto a lo tardío que estamos”, confió la comisionada del MVC.

Mencionó, además, que se ha completado el escrutinio del Precinto San Juan 2 y 5, pero que del 3 restan cuadrar tres actas y, en el 4, un acta.

Mientras, de los votos de colegios especiales, de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), restan dos unidades del Precinto 1 y 2, cuatro del 4 y tres del 5.

“Lo que queda pendiente es lo que le he manifestado, definitivamente no queda tanto para no poder terminar hoy. Si no se termina hoy, habría que ver exactamente por qué no se concluyó hoy, dónde es que está la situación particular, cuáles maletines regresaron a piso”, comentó la también jueza.

Con el fin de agilizar la contabilización de colegios de JAVAA, se agregaron más mesas, por lo que de las ocho existentes, ahora hay 20. Por cuanto los votos de colegios regulares han avanzado de manera más efectiva, estas se redujeron a menos de 50.

Además, Padilla Rivera augura que, a más tardar el lunes de la semana entrante, se concluirá el conteo de votos añadidos a mano.

¿Quién tiene la culpa?

Padilla Rivera y Aponte Dones están de acuerdo: los funcionarios y voluntarios no son los culpables de las muchas irregularidades de este escrutinio general.

“Hemos hecho todo lo posible para fortalecer a los funcionarios en conocimiento, en instrucciones, en herramientas para que dominen el control de actas. Yo soy una persona optimista. Definitivamente, si no tuviera optimismo en trabajar los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones, no hubiéramos llegado hasta aquí. Yo sí creo en los funcionarios, creo en el compromiso de todos y cada uno de ellos”, puntualizó la presidenta.

Sin señalar a algún responsable, la presidenta alterna reiteró que ya los esfuerzos de la CEE por adiestrar a los que trabajan en el conteo han rendido frutos, pues las actas más recientes “sí están cuadrando”.

Más aún, alentó a que los partidos orienten adecuadamente a nuevos voluntarios que se suman a las labores de escrutinio.

Por su parte, Aponte Dones responsabilizó, precisamente, a la CEE y al Partido Nuevo Progresista (PNP) por los atrasos y la desorganización de los trabajos.

“Yo creo que la desorganización ha sido la clave de estos atrasos. No se puede adjudicar esto a los funcionarios que están en mesa, que vienen todos los días. Es una desorganización de quiénes dirigen la Comisión Estatal de Elecciones, especialmente esos gerenciales que el Código Electoral puso ahí, que es del Partido Nuevo Progresista”, opinó.

Recordó que, desde el día uno, sugirió comenzar el escrutinio de una manera distinta por la gran cantidad de votos por nominación directa.

“Estábamos ante una situación distinta ante el resto de los escrutinios anteriores. Teníamos un recuento en una papeleta legislativa, teníamos sobre 80,000 votos en nominación directa, que eso es histórico. Así que, teníamos que crear un proceso distinto que le diera mayor transparencia y seguridad a lo que es esa adjudicación”, dijo al recordar que había propuesto contabilizar todas estas papeletas manualmente, aunque Padilla Rivera decidió unilateralmente que se pasaran por máquina y, aquellas que no se leyeran electrónicamente, se contarían manualmente.

“Precisamente, esa decisión del día uno es lo que nos ha traído hasta aquí, en la desorganización”, insistió resaltando que los funcionarios y voluntarios aún tienen dudas sobre cómo contabilizar los votos “write-in”.