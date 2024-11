El activista y candidato a senador por acumulación Eliezer Molina tendrá una persona que servirá de enlace con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para estar al tanto de que se velen por los votos emitidos a su favor por nominación directa, tras una decisión unánime entre los comisionados electorales.

“Básicamente, todos estuvimos (de acuerdo, de forma) unánime en que hubiera enlace con Eliezer Molina para que hubiera una comunicación, tener una comunicación con la Comisión. Eso, a base de lo que se estaba viendo en las mesas con los votos (que le corresponden). Es prudente que lo hagan”, comentó a Primera Hora el comisionado electoral por Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, desde el Centro de Operaciones de la CEE, donde se lleva a cabo el escrutinio general.

Molina, a través del abobado Juan Antonio Corretjer, envió el martes una comunicación a la Oficina de los Comisionados Electorales pidiendo observadores en las mesas de escrutinio que lo representaran y una persona que sirviera como enlace con la CEE.

La solicitud fue a referéndum y los comisionados electorales tuvieron la opción de votar a favor o en contra para que se le concediera ambas peticiones o una de ellas.

Solo los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, y del Movimiento Victoria Ciudadana, Lillian Aponte Dones, estuvieron de acuerdo que Molina tuviera tanto los observadores como la persona enlace, a diferencia de Frontera Suau y los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, y del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, que solo avalaron a la persona de enlace.

“Nosotros votamos a favor de que tuviera una persona enlace. Recuerda que el reglamento (que cubre el escrutinio) dispone que los observadores son para los candidatos que son certificados”, explicó Angleró González a este medio.

“(El reglamento) no reconoce ninguna persona enlace, pero, no obstante, nosotros entendemos que no debe ser ningún impedimento de que él (Molina) pueda tener una persona aquí que sea el enlace de la Comisión y él. Yo no voy a impedir eso, porque están velando por el derecho de un elector. Recuerda, que el derecho no es de un ciudadano a correr por nominación directa, es del elector de que su voto se le cuente”, agregó.

Desde ayer, los votos por nominación directa al Senado por acumulación apuntaban a una posible victoria de Molina, pronóstico que estableció el comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz y Vega Borges.

El también agricultor y excandidato independiente a la gobernación en el 2020 quedó descalificado de aparecer en la papeleta como candidato oficial para los comicios generales del 5 de noviembre por, presuntamente, no entregar documentos a tiempo a la CEE, decisión avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Es por esto que acudió al apoyo ciudadano, el cual acaparó por liderar protestas ambientalistas y sus férreas transmisiones en vivo contra funcionarios del gobierno, y les pidió su sufragio mediante la opción de “write-in”.

Los resultados preliminares de la noche de las elecciones revelan que, en el encasillado de nominación directa, se emitieron 82,467 votos. Los del escrutinio, que muestran los resultados de 156 colegios de 6,092, apuntan al conteo de 3,517 votos.

No se espera que todos los votos le correspondan a Molina, sobre todo porque el senador por el MVC, Rafael Bernabe, también hizo campaña para que el pueblo votara por él por esta vía.

Esta mañana, Vega Borges pronosticó a este diario que se comenzarían a escrutar el Distrito Senatorial de Arecibo, donde había augurado que Molina recibiría más apoyo.