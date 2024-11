Transcurrida ya la primera semana de escrutinio de los comicios generales del pasado 5 de noviembre, el proceso no ha estado exento de un sinnúmero de acontecimientos que han atrasado el conteo.

El Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey ha agrupado a cientos de funcionarios y voluntarios de los diversos partidos, quienes han enfrentado el mayor problema: el cuadre de las actas.

Este es uno de varios puntos que han hecho del escrutinio uno con incidencias controversiales desde el día uno… y que se espera concluya antes de la Navidad.

Mira el resumen de las controversias más destacada:

Un día tarde

Hoy, miércoles, oficialmente, se cumple una semana del escrutinio general de las elecciones del 5 de noviembre. El inicio se dio un día tarde a lo acordado, pues la CEE no tenía las actas de escrutinio, ni de incidencias, impresas para que los funcionarios y voluntarios comenzaran su contabilización. Otro asunto que pausó el inicio fue que los comisionados electorales no estaban de acuerdo en la manera en que se contarían los votos por nominación directa en las papeletas legislativas.

No fue hasta que la presidenta alterna de la agencia, Jessika Padilla Rivera, decidiera unilateralmente que se “segregarán” las papeletas con marcas en los encasillados de “write-in”, las cuales se contarían a mano, lo que finalmente dio paso al escrutinio.

Más mesas

Desde la semana pasada, Padilla Rivera estableció que nada “estaba escrito en piedra”. Con eso, se refería a cantidades de mesas y de maletines por mesa, que podían fluctuar, y días de trabajo. Precisamente, el número de mesas cambió. A preguntas de Primera Hora, la jueza especificó que, ahora, hay 59 mesas contando votos de colegios regulares, cuatro de conteo manual, ocho de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA), 18 añadidos a manos y seis de actas. Hay, además, cinco impresoras en el piso del Centro: dos pequeñas para copias sencillas y tres grandes.

¿Cuántos votaron por Mariana Nogales?

Padilla Rivera había decidido que solo los votos por nominación directa a senador por acumulación se tabularían. Ordenó que los de representante por acumulación únicamente se contarían, pero que los nombres a quiénes les correspondería no se tabularían, sustentándose que la suma total de 29,145 no era suficiente para garantizarle al o los candidatos nombrados en ese encasillado un escaño en la Cámara Baja. La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), protestó esta decisión, aludiendo a que se trataba de un acto “contra la democracia” de conocer a quién una parte del pueblo quería en el hemiciclo, independientemente se trataba de ella o no. Finalmente, la presión ciudadana, así como la de todos los comisionados electorales, provocó que la presidenta alterna optara por tabular los nombres.

Los “zombies”

Para el jueves pasado, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, dijo que se identificaron 10 casos de fallecidos que habían emitido su derecho al sufragio por voto adelantado por correo. Ese número aumentó a 20 para el sábado. A pesar de que Angleró González aseguró que se investigaron los casos y se probaron que se trataban de personas difuntas, Padilla Rivera rechazó la premisa y adujo que se debía a “errores del sistema” o “personas vivas excluidas por muerte”.

¿Observadores o representantes?

Personal de los partidos republicanos o demócratas llegaron al escrutinio el sábado para observar los procesos, cuya presencia pausó los trabajos. Esto, pues funcionarios y voluntarios alegaron haberlos visto identificados con carnets del Partido Nuevo Progresista (PNP) y que, al llegar al Centro de Operaciones, se colgaron los de sus respectivos partidos, lo que se traduciría a más representación novoprogresista que de las demás colectividades en las mesas de escrutinio.

Padilla Rivera reaccionó a estos señalamientos, justificando su presencia por no ser “puramente observadores”, sino “representantes de partidos” que tienen derecho de participar del proceso para “atender las papeletas presidenciales”. Además, dijo que no le constaba que habían llegado con carnets del PNP.

¿Polémica por ayudante de la CEE y el PNP?

El licenciado José J. Velázquez Quiles fue relevado el lunes de sus funciones como ayudante de la presidenta alterna y supervisor del PNP. Pero, el comisionado electoral de la Palma, Aníbal Vega Borges, le había enviado una comunicación a Padilla Rivera desde el pasado 12 de noviembre, notificándole que estaría trabajando en la Oficina de Comisionados Electorales. A pesar de la misiva, Padilla Rivera no leyó la carta hasta seis días después.

No van a pausar el proceso

Desde que se escrutó el primer maletín, el descuadre de las actas nunca ha dejado de ser el problema principal de todo el arduo proceso, máxime por la gran cantidad de votos emitidos por nominación directa en las papeletas legislativas. Tanto ha sido el retraso por tener que volver a verificar maletines, que el comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontes Suau, sugirió una pausa para orientar a los funcionarios y voluntarios sobre cómo contabilizar los votos “write-in”. Vega Borges, así como la presidenta alterna, no estuvieron de acuerdo. Por tanto, se decidió que los supervisores de línea orienten mesa por mesa de manera simultánea con la contabilización. Vega Borges, por su parte, recomendó el trabajo 24/7, lo que el comisionado electoral por el Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte Berríos, rechazó.

Siguen abriendo más maletines

Si fuera por los maletines abiertos en mesa, el escrutinio estuviera ocurriendo a buen paso. Cuando terminaron los trabajos ayer, se escrutaron 179 maletines. Sin embargo, los múltiples errores de las actas, cuyas cifras no cuadran, han provocado que, a una semana del comienzo del escrutinio, aún se estén validando las del Precinto San Juan 1. Por ende, los funcionarios y voluntarios están en el conteo mientras validan actas de maletines que se comenzaron a escrutar hace una semana.

El PNP dice que ganó otro escaño

El Distrito Representativo 3, reñido entre la abogada Eva Prados- del MVC- y José “Cheíto” Hernández -del PNP- podría ser una victoria de los penepés, ya que Vega Borges aseguró que los votos adelantados le garantizan el escaño. Los resultados de los votos que dice probar esa victoria aún no se han reflejado en la página web de la CEE.

Estas papeletas no se escrutarán

Los números que se registraron el 5 de noviembre con relación a las papeletas presidenciales y del plebiscito se tomarán por correctos, pues esas no se escrutarán. De esta manera, los funcionarios y voluntarios se enfocarán en contar las tres que sí tienen peso en el gobierno local: la ejecutiva, legislativa y municipal. El no escrutar las papeletas presidenciales y del plebiscito no hará que los representantes republicanos y demócratas se retiren, sino que se mantendrán en el escrutinio “porque todavía las papeletas van a continuar en mesa”, le explicó Padilla Rivera a este diario.

En estos días podría terminar el escrutinio

Según la proyección de Padilla Rivera, los trabajos de escrutinio podrían culminar para el 20 al 22 de diciembre si continúa el ritmo que se ha llevado entre el lunes y martes, de culminar el día de trabajo con 179 maletines escrutados, meta que se ha logrado en ambos días.