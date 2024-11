Y los muertos, ¿votaron? Según la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, la respuesta es sí.

La comisionada especificó a Primera Hora que se trata de 10 casos de votos adelantados por correo de personas difuntas identificadas en lo que va del escrutinio general, que oficialmente comenzó ayer, miércoles, desde el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey.

“Son fallecidas. Personas que han fallecido, algunos desde el 26 de septiembre. En la investigación que se ha hecho, se han verificado todas las listas que están pendientes de validar”, aseguró.

Angleró Díaz argumentó que ya se probó que estas personas murieron, tras completar el proceso de validación que efectúan los empleados de la CEE.

“Creo que en Corozal son tres, en otros municipios me enviaron como cinco o seis. Me empezó a crear esa suspicacia de que, contra, hay que verificar bien esas listas y, por eso, no puede darse por sentado que sobre que tú hayas recibido, que nos has validado la identidad del elector, le puedas dar por bueno y validado”, sostuvo.

La CEE dice que es al revés

La presidenta alterna de la Comisión, Jessika Padilla Rivera, no está de acuerdo de que esta sea la realidad. Según ella, es que son personas vivas que aparecían “excluidas por muerte”.

“No es que habían muertos votando. Son vivos que aparecían como muertos, no muertos votando”, refutó en conferencia de prensa.

“Alega que 10 muertos votaron. Evidentemente, eso hay que probarlo. Habría que investigarlo, pero categorizar que aparecían 10 muertos votando, cuidao con eso. No lo categorizaría”, tronó.

El número global de los casos que hay que “validar”, ya sea porque la dirección a la que se enviaron las papeletas para el voto adelantado no concuerda con el registro electoral -o que se desconoce si la persona aún está viva-, es de cerca de 11,000, contabilizó Angleró González.

“No hemos culminado Se lo pasó a los comisionados electorales anoche para que hagan esa verificación como parte del trabajo electoral que todos los comisionados tenemos que hacer e inmediatamente”, aseguró la comisionada popular.

Al momento, se están llamando a electores para confirmar su identidad. Se han recibido un sinnúmero de respuestas, como “no sé de lo que me estás hablando”, “yo no solicité el voto adelantado” o envían a los empleados “a buen sitio”.

La controversia de que el registro de electores había incluido personas fallecidas data desde antes de las primarias del 2 de junio y las elecciones generales del 5 de noviembre. En abril, 36,000 personas muertas estaban en la lista, que presuntamente se comenzó a depurar previo a las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el PPD.