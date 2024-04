La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúa depurando el registro electoral y excluyendo a fallecidos que aparecían en esa lista, aseguró su presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera.

Desde principios de mes, algunos medios de comunicación del País han apuntado que, en el registro, aparecen sobre 36,000 personas fallecidas. Empero, Padilla Rivera no quiso precisar la cantidad de fallecidos que aún permanecen en la lista.

“Para dar un número cierto de cómo termina el cierre del registro de cara a las primarias del 2 de junio, tendríamos un número cierto ya para el lunes en horas de la tarde”, se limitó a decir al señalar que, aunque el cierre de las inscripciones, transacciones, reactivaciones para los electores el pasado sábado 13 de abril, operacional e internamente cerró este sábado.

Resaltó, además, que los fallecidos que aparecían en la lista se debe a una falta de coherencia con el Registro Demográfico, quien hizo una última descarga en agosto de 2023 y cuyo base de datos se modifica constantemente con cada actualización que hace el Registro en su base de datos.

“No podemos hablar de que son sobre 36,000 electores fallecidos que están entre nuestros registros de electores, porque la data que se recopila del Registro Demográfico es la data que ellos presentan en su registro. Eso incluye personas que no son electores, de igual incluye personas que son menores de 18 años, por lo cual no son hábiles para votar, y de igual manera ellos tienen en ese Registro Demográfico todas aquellas actualizaciones de récord. Así que, si de un fallecido se ha actualizado su récord porque hay información incorrecta- el nombre está mal escrito, el número social está mal escrito, hay algún fallo en algún dato, quizás en el nombre de padre, madre o pueblo que falleció- algún impacto de corrección que pueda tener ese récord de fallecido se registra en esa base de datos. Así que, no pudiéramos categorizar que el número es 36,000. Sí podemos decir que la última descarga de esta información fue 2023 y todavía queda una última descarga. Así que, debemos de decir que son más de 36,000″, indicó.