Los primeros resultados del escrutinio general ya se reflejan en el portal web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Pasadas las 1:00 p.m., la agencia tenía los resultados de siete de 6,092 colegios, adjudicándole a la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón 659 votos, al del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, 624, y al del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, 197. Mientras, al candidato por el Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez Pérez, se le atribuyen 68 votos y al del Movimiento Victoria Ciudadana, Javier Córdova Iturregui, tres.

Entretanto, el candidato a comisaría residencia por el PNP, William Villafañe, tenía 561 votos y el del PPD, Pablo José Hernández Rivera, 560. A Ana Irma Rivera Lassén, del MVC, se le atribuyeron 241, a Roberto Karlo Velázquez Correa, del PIP, 88, y a Viviana Ramírez Morales, del PD, 60.

La única alcaldía con resultados al momento es San Juan, donde después de escrutar los resultados de cinco de 525 colegios, el incumbente Miguel Romero recibió 599 votos y su contrincante del MVC, Manuel Natal Albelo, 413. A estos dos candidatos le siguen Terestella González Denton del PPD (99 votos), Maidalys Irizarry Villegas del PD (31 votos) y el independiente José “Joe” Vargas (5).

Desde que oficialmente comenzaron las labores de escrutinio el pasado miércoles, se han escrutado y abierto maletines de los precintos de San Juan 1, 2 y 3. Sin embargo, solamente han cuadrado nueve actas, por lo que aún se verifica el conteo de estos tres precintos.

“Anoche tuvimos una reunión, porque con el trabajo que se realizó ayer, solo cuadraron nueve actas”, explicó el comisionado por el PIP, Roberto Iván Aponte Berríos.

“El problema es lo que ocurrió en el escrutinio del 2020: las personas que hoy en día conocen contar a ‘tally’ y llenar un acta son pocas. Recuerda, que el escrutinio electrónico comenzó en el 2016 y la gente ya no cuenta ‘tally’. Eso creo mucha confusión y hay personas en mesa que no tienen experiencia”, detalló al reiterar que fue durante la reunión de anoche se redactaron directrices a que se compartieron esta mañana “para poder acelerar el proceso”.

“Esperemos que ya se haya atendido esta situación y minimice este asunto que las actas no cuadren. Es bien importante el tema de cuadrar las actas. Si las actas cuadran, se va a mover el proceso, pero si no cuadran es un problema, porque no cierra un precinto. Es fundamental”, agregó.

Otra controversia

Desde que inició, se han identificado varios asuntos que han impedido el flujo efectivo del escrutinio. Hoy no fue la excepción.

Y es que una vez iniciaron los trabajos esta mañana, llegó un grupo de personas que dijeron ser observadores para los partidos republicanos y demócratas y se sentaron en las mesas de escrutinio. Sin embargo, llegaron al Centro de Operaciones de la CEE, donde efectúa el conteo, con carnets del PNP y era allí que recibían otra que los identificaba como republicanos o demócratas, según varios voluntarios le reportaron a Aponte Berríos

“Básicamente, el PNP tenía dos o tres personas más en mesa. Cuatro de los cinco comisionados entendíamos que no tenían derecho allí, pero el PNP y la presidenta (alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera), decidieron que sí tienen derecho”, sostuvo Aponte Berríos.

Cuando el comisionado le argumentó a Padilla Rivera que los observadores deberían entregar una lista al secretario para identificarse, por lo que la jueza se comprometió a hablar con los representantes de ambos partidos para probar que habían hecho lo propio para estar ahí. Mientras tanto, continúan observando.

“Se trancaron los trabajos al principio, porque como no hubo reunión inmediata (para atender la controversia), pero luego se fue moviendo”, dijo Aponte Berríos.

En conferencia de prensa, Padilla Rivera adujo que, acorde al Código Electoral y el Reglamento de la CEE, las personas “no son puramente observadores”, sino “representantes de partidos” tienen derecho de participar del proceso de escrutinio de la mesa para atender las papeletas presidenciales.

“Incluso, el reglamento los incluye como parte de la mesa, porque en la mesa representan un partido adicional”, dijo la jueza al indicar que “no le consta” que hayan llegado con carnets del PNP, pero que sí fue un asunto que se discutió con los comisionados.

Primera Hora llamó al comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, para reacción, pero no recibió respuesta.