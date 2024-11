Un “happy medium” se logró entre los comisionados electorales durante el escrutinio general que se celebra en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey, con el fin de agilizar el conteo de votos.

Y es que los supervisores de línea irán mesa por mesa instruyendo a funcionarios y voluntarios sobre cómo contabilizar los votos por nominación directa para evitar que las actas no cuadren y se puedan escrutar maletines correctamente.

“Sigue habiendo el asunto del cuadre de actas. Ese es el problema principal. Espero que se supere”, acotó el comisionado electoral por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos.

“Común y corriente, las actas se están devolviendo, algunas de ellas, del voto que tiene que ver de nominación directa, porque no cuadran. Se está velando que no se duplique esa cantidad de votos (por persona nominada directamente)”, detalló, por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

La supervisión se da, pues se había propuesto paralizar los trabajos para orientar sobre cómo contabilizar los votos y hacer el “tally”, ya que el descuadre de actas es un asunto que ha reinado desde el comienzo del escrutinio, hace una semana. Vega Borges estuvo en desacuerdo de cualquier tipo de paralización de trabajos y sugirió, contrariamente, a que se añadieran mesas de voto de conteo a mano, lo que se concedió.

“No podemos hacer pausa, porque este escrutinio no se puede detener”, refutó.

La decisión de no detener las labores y hacer orientaciones concurrentes no es la ideal, opinó Aponte Berríos, por cuanto pese a que se siguen abriendo maletines y ya están contabilizando votos de Cataño, se continúan cuadrando las actas de los precintos de San Juan. A todo esto, los electores siguen en la incógnita de quién ha prevalecido en sus regiones.

“Sí, uno quiere tener el 100% de las actas cuadradas para saber, finalmente, en caso de representante de Distrito, quién ganó ahí. A mí no me gusta adelantarme previo a tener el 100% de todos los votos y aquí no es solo en colegios, voto a domicilio, voto a mano, voto ausente”, comentó al insistir que, desde el 2020, la “fragmentación” del trabajo, moviendo papeletas a varias áreas de trabajo durante el conteo, crea “desconfianza y, en el caso de San Juan, crea suspicacia”.

Pero, ¿una mera orientación de supervisiones de línea es suficiente?

Aponte Berríos estimó que dependería de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, quien sería la responsable de identificar una alternativa que oriente a los funcionarios y voluntarios, sin obstruir el flujo de trabajo.

“Yo no quiero decir que se paralice todo para dar un adiestramiento, pero quizás se podría buscar una alternativa, cuando por la tarde hay bastantes que concluyen, quizás a un grupo de 40 darles adiestramiento y no detienen los procesos, pero es una determinación de la presidenta si quiere hacerlo de esa manera o no”, opinó.

Al momento, se desconocen cuántas actas se han cuadrado y se han comenzado a registrar para, luego, reflejarse en la página oficial de la CEE. Aun así, Vega Borges estimó que sobre 160 maletines se contaron ayer.

En medio de los atropellos, tanto Vega Borges como Aponte Berríos vislumbraron agilidad en el escrutinio para la semana que viene.

“(Ayer) fue el mejor día. Hoy acaba de comenzar bien positivo. Ya hay mesas que han hecho dos maletines. Eso es positivo. Esperamos que durante el día de hoy esas mesas puedan hacer de cuatro a cinco maletines”, dijo el novoprogresista.

“Yo esperaría que ya saliendo de (los precintos de) San Juan, acelere más hasta el Distrito Senatorial de Mayagüez. Allá hay un recuento del PNP y el Partido Popular (Democrático) en esos puestos y me imagino que ahí se detiene un poco. Luego, avanza y, al final del camino, hay par de distritos representativos que tiene recuento. Pero, debería de comenzar a acelerar”, pronosticó Aponte Berrios, reiterando su desacuerdo con la propuesta del PNP en que se trabajen los domingos o las 24 horas del día, ya que algunos funcionarios han llegado desde pueblos como Quebradillas, Las Marías y Jayuya.