El escrutinio general se retomará este lunes cuando se espera que el conteo de votos, accidentado por momentos a la hora de cuadrar las actas, pueda adelantar lo más posible en los primeros precintos del distrito de San Juan, donde hay al menos tres contiendas -algo cerradas- en las que aún no se puede hablar de un candidato o candidata con el suficiente margen de ventaja como para ser considerado vencedor.

Sin embargo, a juicio de dos comisionados electorales, el proceso deberá comenzar a correr más rápido una vez los funcionarios manejen mejor el proceso y el conteo supere el área de San Juan, pues en otros distritos que le siguen no hay contiendas cerradas que puedan generar mayores controversias.

PUBLICIDAD

Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), explicó a Primera Hora que en la última sesión de trabajo comenzaron ya a contar maletines del Precinto 3 de San Juan, donde libran una cerrada lucha Eva Prados Rodríguez, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y la Alianza de esa colectividad con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y el incumbente José “Cheíto” Hernández, del PNP. Sin embargo, explicó, ese proceso de contar maletines “no pudo terminarse (el sábado) por el horario”.

“Pero mañana, yo creo que, a primera hora, ya a las 11:00 de la mañana, se tendrá un resultado del voto adelantado el cual no se contó el día del evento”, dijo Vega Borges.

Explicó que ese voto que no se ha contado, por diferentes razones, como que la máquina no leyera la papeleta, “es el que hace la diferencia”, y en el mismo “se ve una tendencia a favor del representante Cheíto (Hernández). Y entonces cuando se termine de contar ese voto mañana, va a haber una tendencia clara de que Eva Prados no prevaleció”.

Aclaró, no obstante, que el resultado final “tardaría un tiempo”, pues comoquiera faltarían por contar votos, como el voto de confinados y el que pueda seguir llegando por correo.

“Pero la tendencia se establece rápido. Mañana ya… para mí, ya la tendencia está clara en ese Precinto 3. Eva Prados no tiene los votos para prevalecer”, insistió. “La gente que sabe del tema electoral, sabe que lo importante es el voto que no se contó la noche del evento. Porque la noche del evento ya tú sabes lo que hay allí. Tú lo que quieres saber es cuál es el voto que no se contó, cómo es que está rompiendo, cómo es que se está definiendo ese voto”.

PUBLICIDAD

Según estimó, en ese voto adelantado la máquina dejó de contar unas 200 o 300 papeletas del Precinto 3, y en ese voto “hay una tendencia clara a favor del representante actual (Hernández)”. Además, hay otros más de 1,900 votos por correo del Precinto 3 también pendientes de contarse, “pero ya tú sabes más o menos la tendencia de las que son similares que se han contado”, que aseguró favorecen “ampliamente” al candidato del PNP.

En contraste, Vega Borges considera que en el Precinto 4, donde luchan Adriana Gutiérrez Colón, del PIP y la Alianza, y el incumbente Víctor Parés, del PNP, la contienda está mucho más cerrada y habrá que esperar a contar todos los votos. De hecho, vaticinó que el resultado final sería por una diferencia de unos 100 a 150 votos, que entienden serían a favor de Parés.

Detalló que en el Precinto 4, donde tras el conteo del día del evento Gutiérrez Colón quedó con ventaja de unos 420 votos, el voto adelantado favorece al PNP y al Partido Popular Democrático (PPD), mientras que el voto ausente rompe a favor del PIP.

“Ese escaño está cerrado. Y ese escaño yo creo que se va a definir al final, al final, al final, cuando se terminen de contar todos los votos. Yo entiendo que el que prevalezca va a prevalecer por aproximadamente, yo diría que no debe ser por más de 150 votos”, auguró.

En la otra contienda aún en disputa en San Juan, la del Precinto 2, se pelean el escaño el incumbente Ricardo “Chino” Rey Ocasio Ramos, del PNP, y Joel Vázquez Rosario, del MVC y la Alianza, con el margen favoreciendo al candidato estadista.

PUBLICIDAD

El comisionado electoral del PNP estimó que para el martes en la tarde el escrutinio podría adelantar más allá del Distrito de San Juan, quedando solo el Precinto 4 lo suficientemente cerrado y empezar a contar otras áreas.

Mientras, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, indicó que el escrutinio seguía estancado en San Juan, “más por el asunto de cuadrar las actas, que muchas no han cuadrado, y por eso todavía hay actas del mismo Precinto 1 que se están atendiendo en mesa. Y aunque se están atendiendo también (los Precintos) 2, 3 y 4 hay actas que se vuelven a trabajar en esos precintos previos”.

Indicó que esa situación de demora en el cuadre de actas “me parece que tiene mucho que ver en que las personas que muchas veces están en mesa no tienen el conocimiento y la experiencia previa de trabajar actas y contar a veces a ‘tally’ (uno a uno). Desde el 2012 no se cuenta a ‘tally’ y esas actas que se usan es complicado llenarlas. Y me parece que, a pesar de que ha habido intentos de adiestrar a ese personal, como no es el mismo en todo momento, y el que viene hoy no necesariamente es el que viene mañana, pues eso es lo que me parece que ha estado ocurriendo”.

“Por eso es que ha estado bastante lento en estos días. Una vez estos (las personas contando) cojan el piso debe acelerar, sobre todo cuando se salga del Precinto 5 de San Juan, porque los otros distritos, hay alguna que otra, pero no hay contiendas tan cerradas”, agregó Aponte Berríos.

PUBLICIDAD

En cuanto a la contienda particular del Precinto 4, Aponte Berríos fue muy cauteloso y reiteró que, aunque Adriana Gutiérrez Colón tiene una ventaja de más de 400 votos tras la noche del evento, “aquí nadie, ninguna parte, puede cantar victoria cuando hay contiendas cerradas, y eso incluye el (Precintos) 2, 3 y 4″.

“No es solo el voto por correo, todavía falta todo el voto ausente, falta algo de voto a domicilio y falta algo que no se contó el día de las elecciones que tiene que contarse”, afirmó.

“El querer estar dando, haciendo expresiones, sin concluir al 10% el escrutinio a un precinto, a mí me parece que no es correcto, y hay que tener la paciencia para esperar el 100% de los votos escrutados en cada uno de esos precintos”, agregó, recordando que, si bien en esta contienda en particular una parte de esos votos adelantados por correo y a domicilio tienden a favorecer al PNP, los votos por contar del día del evento y el voto ausente tienden a favorecer al PIP”.

Inclusive, si el conteo de votos del Precinto 4 concluye el lunes o martes como espera, si la diferencia es pequeña, todavía podrían llegar votos por correo mientras sigue corriendo el escrutinio y habría que esperar para declarar un ganador o ganadora.

Pendiente también a Mayagüez

Más allá del distrito de San Juan, Vega Borges anticipó que el proceso de escrutinio “va a correr mucho más rápido”, al menos hasta llegar a la contienda por el distrito senatorial en Mayagüez, donde dos candidatos del PPD y dos del PNP libran la lucha por dos escaños, aunque también destacó luchas más o menos cerradas en los precintos representativos 11 (Dorado, Vega Alta, Vega Baja), 20 (San Germán, Hormigueros, Cabo Rojo) 22 (Ciales, Utuado, Adjuntas, Jayuya), 30 (Salinas, Guayama, Arroyo, Santa Isabel) y 32 (Caguas), en todos los casos entre candidatos del PNP y el PPD.

PUBLICIDAD

El comisionado del PIP coincidió en que el proceso tomaría velocidad al salir de San Juan, y anticipó que podría ponerse algo lento otra vez cuando llegue al distrito senatorial de Mayagüez.

“Hasta el momento, no hubo recuentos de alcaldías, así que debería acelerarse más el proceso. Me imagino que más para el miércoles uno puede proyectar cómo va la cosa”, indicó.

Por otro lado, Vega Borges reiteró que, en las contiendas a representantes por acumulación y a Senado por acumulación, “Mariana Nogales no tiene los votos (para la Cámara), y Eliezer Molina y Rafael Bernabe no tienen los votos (para el Senado)”.

Nogales y Bernabe, del MVC y la Alianza, y Molina, candidato independiente, recibieron votos por nominación directa luego que no fueran incluidos en la papeleta.

Luego de la noche del evento, se contaron más de 29,000 votos por nominación directa a la Cámara, y más de 82,000 al Senado, que se presume en su mayoría serían para estos candidatos. Sin embargo, esas cifras no serían suficientes para que Nogales pueda entrar a la Cámara, y en el Senado uno de los dos candidatos tendría que superar por lo menos cerca de 58,000 votos para poder entrar.

Así las cosas, el comisionado electoral del PNP indicó que veía gran posibilidad de que el PNP consiga una supermayoría en el Senado que provoque la activación de la Ley de Minorías. En la Cámara, en cambio, se mostró más cauteloso y dijo que, aunque posible, prefiere esperar que se cuenten los votos a ver si el PNP también logra supermayoría y también provoca la activación de la Ley de Minorías.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Aponte Berríos destacó que, “en términos generales, el comportamiento de los voluntarios de todos los partidos ha sido muy bueno. Y eso es importante y hay que reconocerlo. Eso me parece que es positivo”.

Sin embargo, la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, se mostró más escéptica en cuanto a que pueda completarse el conteo de San Juan para el lunes, pues indicó que “hemos identificado un sinnúmero de actas que requieren rectificación. De los 77 maletines trabajados el viernes, 55 tenían que volverse a trabajar por falta de cuadre en las actas”.

En declaraciones escritas, pues se encontraba con la voz afectada, la comisionada electoral del MVC, criticó además “la falta de organización de la CEE (Comisión Estatal de Elecciones)”, y aseguró que “tanto cambio de instrucciones por quienes dirigen el proceso ha precisamente dilatado el proceso”.

“Aquí, más allá de quién gane, el país necesita un poco de transparencia ante tanto atropello en estos comicios electorales. Sin embargo, todos los días seguimos encontrando más irregularidades y la negativa de una CEE para aclararlas”, denunció Aponte Dones.

Primera Hora también contactó a la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, para que dejara saber su sentir sobre el proceso de escrutinio, y estaba a la espera de una respuesta.