En el cuarto día del escrutinio general, el descuadre de las actas que se levantaron el día de las elecciones generales continuaba como la causa de los retrasos.

A este problema, que se ha registrado desde el inicio del proceso, se le unió a que muchos funcionarios de los partidos que trabajan para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), conocidos como funcionarios institucionales, se ausentaron.

Ambas incidencias fueron catalogadas este sábado como “retos” de esto proceso de escrutinio general por parte de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera.

De hecho, varios comisionados electorales entrevistados por Primera Hora apuntaron a estas dos situaciones como las únicas incidencias que se registran en la continuación de este escrutinio.

Pero, en general, este sábado no se han registrado incidencias por las que se hayan tenido que convocar reuniones del pleno de la CEE.

“No hay ninguna controversia. Las máquinas están corriendo bien y se están cuadrando los maletines”, expuso el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Por su parte, la comisionada del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, añadió que “no ha habido mayores incidentes ni contratiempos”.

La presidenta de la CEE aceptó en una conferencia de prensa que el problema de las actas descuadradas es lo que ha provocado lentitud en el proceso.

“Continuamos viendo resultados en el sistema de divulgación de la página oficial de la CEE de manera paulatina. Sí, queremos ver mayores resultados, pero hasta tanto y en cuanto no nos aseguremos que las actas estén cuadradas, evidentemente, verdad, no vamos a llevar resultados que no cuadren al sistema”, señaló.

Para este sábado se iniciaba el proceso de escrutinio del precinto 4 de San Juan. Este municipio tiene cinco precintos.

Sin embargo, la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, señaló que todavía faltan por contabilizar votos adelantados, votos añadidos a mano y muchos otros maletines de los precintos 2 y 3. Por esta razón, todavía no se tenían resultados concretos para la elección de representante de distrito en estas zonas todavía en controversia.

“Maletines del precinto 2, 3 y 4 todavía están en el piso. Hay tantos errores en las actas, que se tienen que volver a tirar los maletines”, señaló.

En estos distritos representantivos hay competencia por el bajo margen de diferencia de votos.

El día del evento, en el distrito representativo 2 resultó ganador el legislador del PNP, Ricardo “Chino” Rey Ocasio Ramos por menos de 100 votos sobre el candidato del MVC, Joel Vázquez Rosario.

En el distrito representativo 3 resultó aventajada la candidata del MVC, Eva Prados, por menos de 100 votos, sobre José “Cheíto” Hernández, y en el distrito representantivo 4 la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez Colón, prevaleció por una diferencia de 419.

El comisionado del PNP ha insistido que, con los votos adelantados, los candidatos del PNP ganan estas tres contiendas.

Vega Borges entiende que para el lunes en la tarde ya se haya dilucidado estas tres candidaturas. No obstante, Aponte Dones dijo que, “al son que vamos, entre el miércoles y jueves, si acaso”, se tendría una determinación de estos escaños.

Por su parte, la presidenta dijo estar segura que hoy no se completaría de contabilizar a San Juan. Comentó, de hecho, que todavía no se han cuadrado actas del precinto 1.

“Ya habíamos anticipado que el sábado tendríamos cierta baja en los funcionarios disponibles. Eso hace que el trabajo sea más lento el sábado. No creo que nos movamos de distrito representativo, pero sí estaríamos avanzando más en cuanto a San Juan”, sostuvo.

Padilla Rivera también explicó que “todos estos días, estamos dándole principal y especial interés al cuadre de las actas. No habíamos tenido en escrutinios anteriores una alta participación en la nominación directa. Eso incide directamente en los otros cargos de la papeleta legislativa. Eso toma tiempo. Y no podemos trabajar un acta si no está cuadrada. Precisamente, la lentitud que estamos viendo, lo que está acreditando es que se está haciendo el trabajo y que no se están, como dicen en el argot de las mesas, no estamos marroneando actas. Las estamos trabajando como hay que trabajarlas”.

Se supone que para mediados de diciembre este escrutinio haya culminado. Sin embargo, la comisionada del PPD dijo que si los retrasos continúan, se tomarían más tiempo en concluir.

Se supone que al 31 de diciembre la CEE emita todas las certificaciones finales de los candidatos para que puedan juramentar al cargo el próximo 2 de enero.

Por otro lado, Vega Borges comentó que todavía falta por dilucidar cómo se trabajará en la semana de Acción de Gracias. Se evalúa si se concede jueves y viernes libres, pero se trabaja sábado y domingo, dijo.