A un paso lento, y marcado por las controversias con el cuadre de las actas, continuaba este lunes el escrutinio general en el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), aunque con la esperanza de que eventualmente se puedan superar los contratiempos y todo pueda marchar más rápido, particularmente cuando se superen los precintos 2, 3 y 4 de San Juan, en los que hay contiendas más cerradas por los escaños a representantes de distrito.

Sin embargo, a juzgar por las expresiones durante la mañana, hay posiciones diferentes, e incluso encontradas, entre las y los comisionados electorales en lo que respecta a cómo abordar el asunto del cuadre de actas, que parece ser uno de los principales contratiempos del recuento, aunque no el único.

Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), pronosticó que “si no aumentan la cantidad de mesas regulares a 75 u 80, si no aumentan el horario de trabajo del último maletín -ponerlo a las 7:30 u 8:00 de la noche-, vamos a estar como el 2020, que se trabajó hasta el día 31 de diciembre. Y así va a ocurrir aquí si no adelantamos esto”.

Comentó que, a esta mañana solo se habían trabajado unos “cuatrocientos y pico (de maletines), máximo”, y de esa cifra solo se habían divulgado unos 50 resultados en la página oficial de la CEE, por problemas con el cuadre de actas. Insistió en que necesitan “organizarnos mejor, extender el horario y tener un plan más organizado” para lograr avanzar.

Entretanto, dijo que el conteo de voto adelantado por correo, que se había tenido que paralizar el día del evento de las elecciones, iba “lento, lento, lentísimo y superlento. Se han contado 4,000. Ahora lo quieren llevar precinto por precinto. Si terminas el precinto 1, pues vamos al voto por correo a terminar el precinto 1. Si aquí hay máquinas, aquí hay 20 máquinas para contar rápido. Las ves allí, esperando que le lleven las papeletas para contarlas”, afirmó, agregando que tienen que decirle la realidad a los candidatos que no tienen votos para prevalecer.

Además, todavía quedan por contar votos ausentes, voto a domicilio, voto de confinados, votos añadidos a mano, “de todo, de todo”. En suma, se trata de unos “130 y pico de mil (votos) y se ha contado aproximadamente 32,000″. Además, hay otros 20,000 votos a domicilio que la máquina no leyó y faltan por contar.

Ante esa realidad, Vega Borges sugirió que, en aquellos casos en que la máquina no lea, porque la marca está muy clara, ante la presencia y en acuerdo de los representantes de todos los partidos, se ennegrezca y se pase por la máquina para ir más rápido. Aseguró que eso no violaría ninguna regla, porque se mantiene el respeto a la voluntad del elector.

“Nos ponemos de acuerdo en todas las papeletas que le vamos a echar un poquito más de tinta. Y en las que no estemos de acuerdo, mándala a una mesa especial allá”, para que eventualmente se logre un acuerdo.

No obstante, Vega Borges insistió en que confía en que hoy salgan ya los resultados de los precintos de San Juan, y agregó que, una vez los superen, el proceso correría “mucho más rápido”.

Mientras, Juan Manuel Frontes Suau, comisionado electoral del Proyecto Dignidad, cuestionó la premisa de que se esté hablando de “que vamos ya terminando los cinco precintos de San Juan”, cuando realmente lo que hay que preguntar es “cuántas actas se han cuadrado y están listas para subirse al sistema”.

“Ahora mismo, lo que está publicado son 49 colegios, o sea 49 maletines… y esta mañana pregunté específicamente y lo que hay son 23 colegios listos para publicar adicionalmente. Y eso no finaliza ni el precinto 1. Así que podemos decir que vamos por el precinto 4, entrando al precinto 5 en mesa, pero tenemos en Control de Actas un sinnúmero de maletines que no han podido ser cuadrados”, afirmó Frontes Suau.

“Y en ese sentido, nuestra posición es que debe dejarse de tirarse maletines al piso, hasta que no cuadremos esas actas. Porque esas actas, las que no cuadran, hay que devolverlas a mesa”.

Ante el “gran ataponamiento en Control de Actas”, sugirió que el proceso se detenga momentáneamente, o se grabe un video instruccional, para dar un adiestramiento específico a los funcionarios, de este escrutinio en específico con los retos que tiene, de manera que se pueda corregir ese problema de descuadre de actas.

“Antes de hablar de abrir más mesas, de trabajar más tiempo, que lo que va a hacer es la acumulación de mayor tapón en Control de Actas, hay que hablar de entrenar a los funcionarios correctamente”, insistió.

También considera que se debería colocar los dos o tres maletines por mesa que se quiere que los funcionarios trabajen en cada jornada, de manera que se haga más efectivo el trabajo.

Por su parte, Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), fue incluso más crítica del proceso, cuestionando si se podía siquiera hablar de que el mismo esté avanzando.

“Es la segunda semana de escrutinio y está bien lento, pero sobre todo bien atropellado. Muchas de las actas no cuadran, seguimos tirando maletines al piso sin atender el verdadero problema, y uno lo ve en la página, no hay ni un precinto de San Juan que haya podido salir de la manera correcta”, afirmó.

Agregó que hay un problema de liderazgo y de organización que “ha llevado a que hay errores en las actas, mucho descuadre, y eso es un problema porque tú no le quieres presentar al país resultados que no son los verdaderos”.

Agregó que “el problema no se atiende abriendo 50 mesas más. El problema se atiende dando unas instrucciones precisas y claras, identificando cuál es el problema y resolviéndolo. Es lo mínimo que le podemos dar al país en estos momentos”.

Sostuvo que está de acuerdo con que se paralice el proceso para dar instrucciones precisas, en lugar de insistir en seguir el proceso como ha hecho “la presidenta y específicamente el Partido Nuevo Progresista”, que ha “creado los problemas que tenemos”, que no han permitido terminar siquiera los precintos de San Juan.

Por su parte, Karla Angleró González, comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), y Gerardo “Toñito” Cruz, comisionado alterno del PPD, indicaron que “en el día de hoy hemos avanzado bastante, hay maletines del precinto 6 de Guaynabo ya en piso”, y agregaron que, “una vez salgamos de lo que es San Juan, esto va a tomar ligereza”.

Angleró González cuestionó la propuesta de trabajar ininterrumpidamente por 24 horas, explicando que hay áreas, como la que trabaja los añadidos a mano, o quienes abren las bóvedas para sacar los maletines electorales, son empleados de la comisión que “no los podemos clonar y tampoco pueden trabajar 24 horas”. Tampoco considera que se puedan añadir más mesas por falta de espacio.

“La prisa puede ser mala consejera. Aquí hay que hacer los maletines correctamente. La semana pasada, el sábado, de 56 actas, 27 tenían errores. En la medida que nosotros le estemos metiendo presión a estos empleados y voluntarios, de que completen el trabajo en cierto tiempo, eso es lo que pasa, errores en las actas. Y ahora hay que devolver ese maletín a mesa para que vuelvan a hacerlo, a revisar esas actas y que finalmente salgan correctas”, indicó.

Cruz, en tanto, propuso que, en lugar de hablar de 24 horas de trabajo, “si queremos avanzar”, la papeleta plebiscitaria y la papeleta presidencial, “que nadie en los Estados Unidos está esperando ese resultado y no tiene ningún efecto jurídico para nada”, se mueva a “una mesa especial” y se recuente una vez termine el escrutinio de las papeletas para los cargos en Puerto Rico.

Por otro lado, recordaron que continúa un proceso de validación de unos 15,000 votos controversiales que incluyen casos de personas muertas votando, personas que votaron añadido a mano y que fueron notificadas de que hay un sobre con papeletas votadas a su nombre recibido por correo, personas que no tenían que votar, entre otras irregularidades, y aseguraron que “próximamente van a tener un informe de todo lo que se ha encontrado”.

Aceptó que es buena idea ofrecer “adiestramiento constante” a los funcionarios, por ejemplo, temprano en la mañana antes de entrar a trabajar con los maletines, pero afirmó que “tomar dos horas del día trabajo (para adiestrar), no es viable”.

Entretanto, Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), coincidió en que muchos funcionarios carecen de experiencia en trabajar con las actas y requiere un adiestramiento a esos efectos, porque “no es una suma o resta fácil”.

“Pero el PNP insiste de manera atropellada en abrir mesas, abrir mesas. Ahora hay un rumor por ahí, ¿(de trabajar) 24 horas? Dicho sea de paso, los que estuvieron el sábado saben que el PNP, que se mueve por destaques, no tenía los destaques el sábado. Así que, con calma”, indicó.

Aponte Berríos no se aventuró a especular cuánto tiempo tomaría ese adiestramiento, pero insistió en que “lo importante es adiestrarlos”, e indicó que podría ser por grupos, dejando una cantidad de funcionarios trabajando mientras los otros se adiestran.

Sobre la propuesta de separar la papeleta plebiscitaria y la presidencial, afirmó que fue algo que sugirieron desde antes de las elecciones, pues las consideraban “un dolor de cabeza, que nada significan, ninguna consecuencia. Es más, uno puede recomendarle al PNP, ¿quieres llevarle ese mensaje a (el presidente electo, Donald) Trump?”.

Agregó que separar esas papeletas, “que el PNP no quiere”, facilitaría los trabajos, “sobre todo en estas elecciones, que la papeleta legislativa es complicada, porque hay unas candidaturas son nominación directa, que hay que contar tanto el que tiene X como el que no tiene X si pone el nombre, así que requiere una suma y una resta que algunas personas no saben hacerla”.

Coincidió en que “una vez se salga de San Juan, va a acelerarse el paso”, hasta el distrito de Mayagüez, “que hay un recuento y eso es un poquito más lento”.

“Pero esto es un maratón, siempre ha sido un maratón. Normalmente, hasta mediados, a veces hasta finales de diciembre, se está aquí”, agregó.