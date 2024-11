El conteo del voto a domicilio ha desatado otra controversia, y hasta un vocifero entre funcionarios y voluntarios, durante el escrutinio general que se lleva a cabo desde la semana pasada en el Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey.

Y es que, según el comisionado alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, surgió una disyuntiva en cómo se adjudicarían los votos de las papeletas marcadas en las casas de los electores y que la máquina de escrutinio no leyó.

Para Cruz, la mejor opción es adjudicar los votos de las papeletas no leídas en la mesa donde se cuentan los votos y hacer el acta. Esto ante la sugerencia de que se segregaran las hojas a otra mesa para hacer el conteo de manera separada y, luego, sumar.

“Se pretende segregar ciertas papeletas que la máquina no lee. Nosotros no estamos a favor de eso. Como ha ocurrido en todos los colegios, algunas (papeletas) la máquina lee, otras no. Lo que nosotros proponemos es, para evitar la segregación de papeletas, no la lleves a ningún sitio. Que los funcionarios decidan (en) cada mesa. Decídalo ahí, haces el acta, consolida con lo que la máquina leyó”, explicó a Primera Hora.

“Consolidas con las 25, 40 que la máquina sí leyó y le das punto final. No podemos seguir segregando, segregando. Yo soy enemigo de eso, porque lo viví en el 2020. Tanta segregación fue lo que ocurrió que tuvieras tantos maletines dando vueltas en todo el Choliseo y aquí hasta ahora hemos evitado eso”, agregó.

Para los comicios generales, se solicitaron 62,191 votos a domicilio, lo que implica varios colegios alrededor de la Isla. Es, precisamente, por esto que la determinación la tomarán los comisionados electorales, dijo Cruz.

“Yo vengo de la escuela que dice ‘si lo que vas a decidir afecta a todo el escrutinio’, que lo decida la Comisión, porque si fuera un colegio, lo decidimos nosotros, pero eso se va a repetir. Mejor que lo decida la Comisión”, puntualizó el popular.

La decisión del conteo de votos a domicilio está por conocerse, después de que los comisionados electorales se vuelvan a reunir a las 6:00 p.m. de este miércoles.

El comisionado electoral del Partido Independista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, había especificado su disgusto con la fragmentación de los trabajos del escrutinio, creando dudas en el proceso eleccionario.

“El problema serio aquí es la fragmentación de todo. Esto cambió con el Código Electoral del 2020″, subrayó.

Continúan los maletines en mesa

Pasadas las 4:30 p.m., este diario constató varios maletines que seguían abiertos en las mesas de escrutinio y, a través del micrófono, un empleado de la CEE alentó a los funcionarios y voluntarios a que continuaran su trabajo.

Primera Hora le cuestionó a la CEE cuántos maletines se habían escrutado, pero, para la publicación de esta noticia, aún no se había especificado la cantidad.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, aseguró que, tras dos días relativamente exitosos en el cuadre de actas, hoy “volvimos un poco atrás”.