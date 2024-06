Contar o no con los recursos económicos para realizar las primarias no fue el problema que causó los fallos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para dirigir este proceso electoral del pasado domingo, a juicio del director de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica.

De hecho, el funcionario hizo comentarios referentes a que siempre es fácil achacarle la culpa a la Junta a la hora de asumir responsabilidades. Pero, expuso que la realidad fue que la CEE no solicitó dinero al ente fiscal para ejecutar el proceso electoral.

Los fallos detectados el pasado domingo van desde la falta de energía eléctrica en colegios de votación, que dejó de funcionar la página cibernética a la hora de transmitir los resultados, falta de personal y problemas con las máquinas de escrutinio que llevaron a que el conteo de votos terminara en la madrugada del miércoles, en un proceso en el que participaron alrededor de 430,000 electores.

En una conferencia de prensa realizada luego de que culminó la reunión ordinaria de la JSF, Mujica expuso que “la cantidad de dinero que se le aprobó a la CEE este año fue significativamente mayor a la que tenían disponibles en el 2020 (para las elecciones generales)”.

Comentó que ha leído múltiples comentarios sobre las fallas que registró la CEE en este proceso primarista, que sólo incluyó al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático.

Expuso que ha detectado muchos “señalamientos de dedo” en contra de la Junta. Pero, aludió a que la realidad es que percibe que el problema se centró en la maquinaria utilizada para contar los votos.

“No creo que la falta de recursos económicos haya sido una controversia”, expresó.

De inmediato, reveló que “nosotros no tuvimos requerimientos adicionales de fondos. Si había una solicitud de fondos adicionales para la Comisión Electoral, revisaríamos esa solicitud y hablaríamos con la Comisión Electoral sobre cuáles son los recursos que necesitan y estaremos abiertos a ello. Y repito, mucha gente no quiere aceptar la responsabilidad por lo sucedido, eso está bien. En cuanto a lo que es responsable de la Junta de Supervisión, que es el acceso a los fondos, dimos un aumento significativo, estaremos abiertos a dar más tan pronto como tengamos una solicitud”.

El director de la Junta expuso que “las elecciones son importantes”, por lo que tendrían apertura a asignar más dinero para comprar máquinas adicionales de escrutinio, generadores eléctricos o asignar fondos para cualquier otro fin que conlleve a que el proceso electoral se realice exitosamente.

“Estamos abiertos a asignar fondo para todo eso. No hay cosas de que estemos sentados aquí diciendo, ‘no, no estaremos abiertos’. Estamos abiertos a financiar eso. Entonces, si vienen a nosotros con solicitudes, las evaluaremos, trabajando con el gobierno sobre lo que realmente necesitan. Pero, los recursos económicos no deberían ser un problema para tener elecciones justas y exitosas”, puntualizó Mujica.

Cabe destacar que la propuesta del presupuesto para el próximo año fiscal que presentó la Junta incluye una asignación de $37 millones para la realización de las elecciones, que incluye dinero para equipo, la impresión de papeletas, transportación y contratación de más personal.