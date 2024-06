La compañía Dominion Voting Systems no ha presentado aun a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un informe sobre qué causó el error en las máquinas de escrutinio de las primarias del pasado domingo, 2 de junio, que provocó inconsistencias en algunas actas de las contiendas popular y novoprogresista.

La empresa reclamó en una reunión que sostuvo en la mañana de hoy con el pleno de la CEE -integrado por la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera y los cinco comisionados electorales- que se trató de un error técnico de programación y aunque había prometido rendir un informe entre 24 a 48 horas sobre las causas del fallo en las máquinas, no lo presentó y pidió una prórroga.

PUBLICIDAD

Padilla Rivera indicó que le concedieron hasta la medianoche de hoy para entregar el informe y dijo que el fallo no afectó el conteo de votos la noche del evento, sino la transmisión de actas.

La presidenta interina de la CEE reiteró que el error en las máquinas de escrutinio no afectó los resultados de las candidaturas a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD). En la reunión estuvo la vicepresidenta de Operaciones de Dominion, Nicole Nolet y Juan Cerati, portavoz de la empresa para Puerto Rico.

Expertos detallaron que son unas 6,073 máquinas y el manejo del software es el mismo para todas. ( alexis.cedeno )

“El recibo de resultados que expide la máquina es un recibo con resultados certeros, esa acta de escrutinio es un acta con resultados confiables, nos confirmó Dominion y, de igual manera, recibimos confirmación de parte de Dominion de que el error estuvo en el archivo que transmite ese resultado al sistema de divulgación. Nos certificaron que el error estuvo en la programación, en el software de ese archivo”, dijo la presidenta interina de la CEE, mientras se quedaba a oscuras en plena conferencia de prensa por un apagón.

“Aquí hay planta”, sostuvo mientras los fotoperiodistas buscaban luz para continuar con sus tomas durante el encuentro en la sede central de la CEE en San Juan. En la rueda de prensa no participaron los portavoces de Dominion, ni tampoco estuvieron presentes los comisionados electorales del PNP, Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo.

Padilla Rivera dijo que la magnitud de lo que ocurrió no se sabe al día de hoy y que se sabrá cuando acabe el escrutinio, fecha que no se precisó.

PUBLICIDAD

Añadió que la empresa canadiense les informó que “ese software ya está resuelto y que no debemos enfrentar este problema de cara a las elecciones de noviembre”.

La presidenta interina dijo que hasta que no reciban el informe de Dominion no podían precisar la magnitud del error, mientras rechazó que la CEE “esté ahora en un limbo”.

En la rueda de prensa no participaron los portavoces de Dominion, ni tampoco estuvieron presentes los comisionados electorales del PNP. ( alexis.cedeno )

“La Comisión tienen un plan a seguir, nos confirman que en una elección futura no va haber errores en la transmisión de resultados”, sostuvo la también jueza.

Dijo que el pleno de la CEE acordó crear “un laboratorio que emule lo que serían las elecciones y podamos corroborar que el problema está resuelto”. Agregó que el ingeniero Edwin Velázquez, de la CEE, será el encargado de recrear “la elección con representantes de los cinco partidos”.

Sostuvo que su equipo legal continúa evaluando el contrato que tiene la empresa para el mantenimiento de las máquinas, pero no fue categórica en si el laudo se debe cancelar.

“La Comisión en pleno es la que determina el futuro de Dominion, no esta servidora. El asunto de la contratación es un asunto importante que los comisionados tienen que tomar”, indicó Padilla Rivera.

El jefe del Centro de Cómputos de la CEE, Eduardo Nieves, dijo que un simulacro no hubiese previsto el error, porque “el software no se recrea”. Según Nieves, “el problema fue de generación del archivo, no de transmisión, no hay duda de la transmisión”.

El funcionario sostuvo que con el plan de pruebas van a evaluar todos los escenarios que pueda tener un proceso de generación de archivos y transmisión”. Agregó que la representación que le hizo Dominium es que el problema fue en función del volumen.

PUBLICIDAD

Nieves dijo que el software fue actualizado desde el año pasado para incorporar las máquinas multiprecintales y la lectura del voto mixto. Detalló que son unas 6,073 máquinas y el manejo del software es el mismo para todas.

La comisionada del PPD, Karla Angleró y el comisionado popular alterno, Gerardo “Toñito” Cruz, quienes asistieron a la conferencia de prensa, informaron que su colectividad ya culminó el proceso de verificar las actas de las candidaturas en las que detectaron discrepancias: 12 a la gobernación; 27 al Senado por acumulación, 69 a la Cámara por acumulación; 121 al Senado por distrito; 67 a la Cámara por distrito y 60 en alcaldías.

Cruz dijo que detectaron los errores cuando se percataron que cuatro actas de Quebradillas reflejaban que algunos cargos estaban en cero y en la alcaldía de Cidra, el incumbente Ángel David Concepción, aparecía ganando por 10 votos y había prevalecido por más de cien votos. Agregó que fueron 356 las actas en las que detectaron incongruencias y ninguna de esas “cambió ningún resultado”.

Los comisionados populares dijeron que están contabilizando “a mano” y que esperan concluir el escrutinio en “las dos semanas previstas”.