Más de 200 adultos mayores llegaron hasta el Centro de Edad Avanzada Narciso Matta Gauthier de Ceiba para conocer las nuevas instalaciones y los múltiples servicios gratuitos que allí se ofrecen.

La Casa Abierta marcó una nueva etapa para el centro, tras culminar un ambicioso proyecto de modernización y resiliencia impulsado por la administración municipal.

Las mejoras incluyeron la instalación de un sistema de placas solares y una cisterna con capacidad de 1,000 galones de agua, convirtiendo el centro en una instalación completamente resiliente capaz de continuar operaciones bajo cualquier emergencia o interrupción de servicios esenciales.

Además, culminó la rehabilitación del segundo piso de la estructura, espacio que ahora cuenta con un amplio salón con aire acondicionado para talleres y actividades, terraza y nuevos baños para beneficio de los participantes.

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Durante la actividad, los asistentes también recibieron una tarjeta para compras de alimentos valorada en $100, entregada por la procuradora de las personas de edad avanzada, Dra. Yolanda Varela Rosa, junto al alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez.

“El compromiso de nuestra administración es continuar ampliando los servicios para nuestros adultos mayores y brindarles espacios dignos, seguros y llenos de vida. No queremos que nuestros envejecientes permanezcan solos en sus hogares; queremos que lleguen aquí, compartan, participen y disfruten de todos los servicios y actividades que tenemos disponibles para ellos”, expresó el alcalde.

Rivera Báez destacó que, actualmente, el centro ofrece servicios diurnos de lunes a viernes a cerca de 80 participantes, pero adelantó que la meta es aumentar la matrícula a 120 adultos mayores. Asimismo, explicó que el municipio también impacta a otros 100 envejecientes que reciben servicios en sus hogares, incluyendo la entrega de almuerzos calientes de lunes a viernes.

“Aquí tienen servicios médicos, actividades recreativas, juegos, manualidades, talleres y el cuidado que merecen. Nuestro llamado es a que se integren, que no se queden en sus casas y formen parte de esta gran familia del Centro Narciso Matta Gauthier”, añadió el ejecutivo municipal.

Los interesados en ser parte del centro y obtener más información, pueden comunicarse al 787-885-2180, extensión 201.