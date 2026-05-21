Con el desarrollo económico como su punta de lanza, el alcalde de Ceiba, Samuel “Sammy” Rivera Báez, asegura que su municipio está listo para darle forma a un amplio plan que impactará a su gente y la de pueblos vecinos.

Desde la reconstrucción del casco urbano hasta la adquisición de los terrenos para lo que será el primer gran supermercado de cadena en Ceiba, Rivera Báez dice que no descansará hasta lograr el plan trazado.

¿Cuál es el problema principal que enfrenta su municipio?

El problema principal que yo tengo ahora es que la Junta de Control (Supervisión) Fiscal (JSF) nos apruebe los proyectos medulares que ya están adjudicados, y que nos dé la oportunidad. Como ella (la JSF) quiere que nosotros nos hagamos independiente y que no seamos una carga sobre el gobierno, que nos dé la oportunidad de crecimiento. Ya hemos mostrado que tenemos la capacidad de hacerlo. Así que necesitamos que nos aprueben los proyectos y que (la JSF) sea un facilitador y camine junto conmigo para construir una ciudad que es la que todos los ceibeños queremos.

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¿Qué acciones ha realizado para hacerle frente?

Viajando tres veces en semana pa San Juan, en reuniones, tocando puertas, porque se nos va la vida. Estamos hablando que Ceiba es un diamante, es un potencial que la región lo necesita que se desarrolle. Y hemos tocado todas las puertas que no te puedes imaginar para poder dejarles saber que estamos aquí, estamos preparados, estamos listos para que haya inversión en Ceiba y crecimiento económico.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Este año tenemos la plaza municipal, que ahora mismo la estamos reconstruyendo. Es un proyecto con una inversión de $5 millones para incentivar y mover todo el casco urbano. También tenemos el soterrado del casco urbano, que estamos hablando que vamos a reparar todas las aceras, toda la cablería y todos esos postes del casco urbano, hacerlo más resiliente y que las personas con impedimentos puedan transitar por las aceras adecuadas, y que todo esté mucho más organizado.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

La plaza municipal lleva seis meses en construcción y entendemos que ya para octubre o noviembre va a estar ya finalizada para inaugurarla. El soterrado ya se va a publicar en esta próxima semana y va a empezar la construcción en los próximos meses. Ese proyecto puede durar un año y medio a dos años, pero es una mejora que no es solamente para una generación, sino para varias generaciones que van a venir a Ceiba, y hacerlo más resiliente y más cónsono con lo que estamos haciendo ahora mismo.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

Hemos tenido varios, pero el que marca es que logramos adquirir varias tierras, logramos organizar nuestro suelo para tener una visión más clara de dónde queremos tener las viviendas, dónde va el desarrollo económico, donde va a ir el supermercado (de cadena), que de toda la vida Ceiba no ha tenido la oportunidad de tener un supermercado. Y ya sabemos (dónde irá). No tenemos supermercado, pero y ya tenemos la tierra, la zonificación de la tierra, y estamos ‘ready’ (listos) para edificarlo. Y para mí, el mayor logro que puedo tener como alcalde es poder tener una visión a corto y largo plazo, y desarrollar una ciudad que es la que queremos tener.