Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen previsto mover las operaciones que llevan a cabo actualmente en el Aeropuerto Mercedita de Ponce y el Aeropuerto de Aguadilla hacia el Aeropuerto de Ceiba, aunque todavía no hay planes concretos para llevar a cabo ese traslado.

Según indicó este domingo Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, “ya fuimos notificados que, en los próximos meses, lo que es Aguadilla y Ponce, eventualmente, todos se van a mover a Ceiba”.

Explicó que, en estos momentos, no ha recibido “ninguna comunicación de extensión” de los contratos para las operaciones en Ponce y Aguadilla.

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“Pero eso fue lo que se comunicó. Eso fue, preliminarmente, la última información que he recibido. Pero, por el momento, los militares se mantienen con los contratos que tienen allí”, indicó, en respuestas a la prensa durante la conferencia de prensa Asunto Semanal.

“Eso son conversaciones preliminares, yo me reúno con ellos frecuentemente. Lo que sucede es que ya ellos hicieron el cambio de mando. Ellos estuvieron seis meses, cada cierto tiempo tienes un tour, y las personas que estaban haciendo el tour en el momento, ya están haciendo el intercambio de las personas que los van a sustituir. Así que cuando tuvimos esa reunión me indicaron que el plan a futuro es estar en una sola facilidad, que sería Ceiba”, abundó el funcionario.

Negrón aclaró que los contratos para operar en Mercedita y en el Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla “están vigentes, y eso fue una conversación que tuve hace semanas atrás”.

Sostuvo que, a falta de más información, considera que, mientras se detallan los planes para la mudanza a Ceiba, seguirían operando en Ponce y Aguadilla bajo las condiciones que se habían acordado previamente.

“Los contratos tienen términos. Así que asumo yo que se mantendrán en lo que tenemos en los términos de los contratos, y eventualmente pasarían entonces a Ceiba, a donde se van a concentrar. El de Ponce era hasta mayo, y si no me equivoco el de Aguadilla es hasta octubre”, comentó.

Agregó que el contrato con Ceiba “está vigente más a largo plazo, pero si se incorporarían esas dos operaciones conllevarían enmiendas... Pero, por el momento, como todavía no ha sucedido, no hemos entrado todavía en esas negociaciones. Por el momento, sigue todo como corresponde”.

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Comentó que, comoquiera es un poco difícil anticipar que será lo que finalmente ocurra, pues, “como digo, ahora mismo estamos en un punto en la historia mundial geopolítica complicado, y las cosas pueden cambiar”.

“Pero el plan es ese”, insistió, refiriéndose a la proyección de mover todas las operaciones al Aeropuerto José Aponte de la Torre, en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

Afirmó que, tan pronto ocurra tengan certeza de lo que finalmente estará ocurriendo, lo estarían dando a conocer al público.