El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, indicó este domingo que el Departamento de Hacienda no ha cumplido con la entrega de una información relacionada con el abogado Antonio Sagardía, tal como exigía una orden emitida por un tribunal de primera instancia, y adelantó que el Departamento de Justicia estaría emitiendo declaraciones al respecto.

Justicia actúa como abogado de Hacienda.

En respuesta a preguntas de la prensa durante su comparecencia al Asunto Semanal, Peña Payano indicó que “eso es una determinación que al momento no se ha realizado y es el Departamento de Hacienda, a través de Justicia, quienes van a comunicar el próximo paso de acción”.

PUBLICIDAD

El plazo para la entrega de la información, según exigía la orden del tribunal, se cumplió hoy a las 10:00 a.m.

“Sabemos que existe la orden, se ordenó cumplir. Pero también las partes envueltas tienen derecho. No me consta si quieren apelar o no. Eso es parte de los mecanismos procesales que existen. Pero no me consta, no nos hemos comunicado para saber cuál es esa decisión”, indicó Peña Payano.

El secretario de Asuntos Públicos reiteró que lo que estaba ocurriendo “es una determinación que hace Hacienda, a través de Justicia, y obviamente yo no tengo comunicación, ni nada que ver La Fortaleza, en cuanto a esa determinación de si van a someter o no. Justicia estará comunicando si van a cumplir (a destiempo) o si van a apelar la determinación. Eso es una facultad que ellos tienen como partes en el caso”.

El viernes, la jueza superior Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, debe entregar en un “término de 48 horas” toda la información solicitada por la cámara Alta para investigar al exsecretario de Justicia.

La decisión la tomó, debido a que la información requerida por el Senado a Hacienda, que es la confirmación o rechazo de si Sagardía preparó formularios de W-2 y/o formularios 480 respecto a los pagos realizados a empleados o contratistas independientes, no entra en que se revelen “dato personal o económico alguno” que infrinja la expectativa de intimidad constitucionalmente protegida.

PUBLICIDAD

Peña Payano sostuvo que, contrario a la percepción que puedan tener algunas personas, no hay una resistencia de parte del Ejecutivo a entregar información. Por el contrario, alegó que el Ejecutivo ha contestado memoriales y los miembros del gabinete han participado de vistas públicas y cuando no han podido hacerlo han delegado en otras personas.

En el caso particular de esta controversia, indicó que se está solicitando una información en particular que “Hacienda tenía una posición de que tenía que hacer cumplir su deber ministerial, según exige la ley”.

“Recordemos que el derecho, quien puede renunciar a la información contributiva, somos nosotros los propios contribuyentes. Quien renuncia a ese derecho es el contribuyente”, explicó. “El deber ministerial por virtud de ley en Hacienda era, y fue la interpretación del secretario, que él tenía que solicitar no entregar esa información con la teoría legal que tienen. El tribunal de primera instancia llegó a una decisión respecto a enviarla o no, y es Justicia, siendo abogado del Departamento de Hacienda, quien va a determinar si van a enviarlo o lo van a apelar o no. Eso es una determinación que, personalmente, no me consta, pero estoy seguro que se va a estar comunicando cuál es el próximo paso”.

Afirmó que “Fortaleza no es parte en el pleito” y agregó que “hemos sido consistentes, nosotros no intervenimos en ese tipo de decisiones”.

“Eso lo hace Hacienda, Justicia, y ellos determinarán el próximo paso”, insistió.

Cuestionado sobre cuál era, si alguna, la postura de La Fortaleza con respecto a la determinación que estaba tomando Hacienda, Peña Payano contestó que “la posición de nosotros es, y hemos sido claros, que hay una posición sobre la información de los contribuyentes que es delicada, que debe ser custodiada por quien tiene el deber ministerial, que es el secretario de Hacienda”.

“Simple y llanamente, pues se hizo una solicitud por parte del Senado, de las cuales nosotros… recordemos que parte de esto inicia por una solicitud que hace el Senado de una información relacionada a ese mismo contribuyente, se le pidió un requerimiento a diferentes agencias, el Estado cumplió con casi toda esa información, pero, respecto a esa información particular, que ya hubo la discusión en los tribunales, el Departamento de Hacienda tiene una interpretación de la ley distinta. Y eso pasa normalmente en los tribunales. Eso es parte de lo que se está evaluando”, insistió.