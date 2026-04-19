El Gobierno de Venezuela criticó este domingo lo que consideró “racismo” por parte de un grupo de personas que profirieron cánticos contra “la mona”, en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al inicio de un acto en Madrid de la opositora María Corina Machado, quien también rechazó ese calificativo.

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, consideró “terrible” los cánticos racistas que, a su juicio, no fueron “contra Delcy nada más”, sino “contra la mujer venezolana”.

Durante un acto en el estado Táchira (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo que se trata de una “campaña de odio que tiene que cesar”, y llamó a dejar de lado “las posiciones de extrema y sumar en pro” de la nación.

PUBLICIDAD

En el acto celebrado ayer sábado en la Puerta del Sol de Madrid, “¡Fuera la mona!” fue uno de los gritos que se escucharon durante la actuación del cantante venezolano Carlos Baute, quien repitió la frase con el micrófono.

La embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, dijo en un comunicado que esas expresiones “constituyen una manifestación inaceptable de discurso de odio”, por lo que expresó “sus más sinceras disculpas” al pueblo español, que conoce “en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio, y a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas”.

“Es aún más grave cuando este tipo de expresiones se dirigen contra una mujer, pues configuran una forma de violencia política basada en misoginia y racismo que no puede ser relativizada bajo ninguna circunstancia”, dijo.María Corina Machado expresó este domingo en una entrevista con EFE su rechazo a los cánticos racistas que corearon algunos de sus seguidores: “Jamás se escuchará en mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza”.“Eso es lo que ha hecho el régimen (de Nicolás Maduro) en Venezuela, dividirnos por esos motivos”, señaló.Rodríguez anunció este domingo que compartirá un mensaje con “todas las familias” venezolanas a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este 19 de abril, cuando, además, comienza una peregrinación convocada por la mandataria en contra de las sanciones.