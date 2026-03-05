El expresidente colombiano Juan Manuel Santos consideró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es tan “ilegítima” como Nicolás Maduro y por eso señaló que la transición iniciada por Estados Unidos debe incluir elecciones democráticas y abrir espacios a la oposición.

“Hasta ahora hay muchos interrogantes, entre ellos el hecho de que las dos personas que seguían (en la línea de sucesión) después de Maduro, la señora Delcy y el hermano, Jorge Rodríguez, que eran igualmente de ilegítimos a Maduro hoy estén gobernando”, manifestó Santos en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

Según el exmandatario y premio Nobel de la Paz, “la gente se pregunta qué lógica tiene” esa situación porque, más que la transición esté bajo la tutela de s, las democracias tienen que recuperar su legitimidad y eso se hace a través de las elecciones.

“Si no reconocieron las elecciones donde la oposición ganó clarísimamente, pues que vuelvan a hacer unas elecciones para relegitimar la democracia y poder darle a Venezuela un futuro más claro y más promisorio”, subrayó Santos, quien presidió Colombia entre 2010 y 2018.

El expresidente espera “que esa transición que se ha anunciado hacia la democracia se produzca lo más pronto posible y se dé claridad al pueblo venezolano, que es el más interesado en saber cuándo va a suceder esa transición y cómo va a suceder”.

Reformar las instituciones electorales

En su opinión, lo primero que debe hacerse en Venezuela es “comenzar a hacer las gestiones para reformar las instituciones que están encargadas de supervisar las elecciones”, ya que el Consejo Nacional Electoral ha dejado muchas dudas sobre su imparcialidad, especialmente tras las presidenciales del 28 de julio de 2024 en las que proclamó ganador a Maduro mientras la oposición reclamaba su victoria.

“Todo eso hay que comenzarlo lo más pronto posible, y algo muy importante: hay que darle espacio a la oposición. La oposición, hasta este momento, ha estado como al margen, no la han tenido en cuenta y creo que la oposición tiene mucho que decir en la reconstrucción de la democracia venezolana”, insistió.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Santos, ganador del Premio Nobel de Paz en 2016, aseguró que ha conversado con la líder opositora María Corina Machado, que recibió el mismo galardón en 2025, sin revelar el contenido de esos diálogos.

El exmandatario señaló sin embargo que, como presidente de The Elders, el grupo de líderes mundiales creado en 2007 por Nelson Mandela, se dedica a ayudar en todas las situaciones donde sea posible, “pero a través de diplomacia privada”, que consiste en “que uno no hace alarde ni hace publicidad sobre lo que está haciendo”.

Santos, que en sus dos periodos como presidente de Colombia coincidió algunos años con el gobierno de Hugo Chávez y otros con el de Nicolás Maduro, no le ve futuro “a esa Revolución Bolivariana del siglo XXI, porque los resultados están ahí y han sido desastrosos”.

“El chavismo, dependiendo de cómo lo defina uno, murió con la muerte de Chávez (en 2013), y lo que Maduro hizo fue enterrarlo con unos resultados todavía peores a los que recibió cuando murió Chávez”, sentenció.