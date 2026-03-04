El Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando de manera discreta una acusación penal contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el apoyo de su homólogo republicano, Donald Trump.

Según publicó la agencia de noticias Reuters, y replicó también el diario ABC de España, la acusación señala a la mandataria, que tomó el lugar de Nicolás Maduro tras la detención de este el 3 de enero, de corrupción y lavado de dinero. El medio apunta que la administración Trump estaría utilizando este recurso como palanca para impulsar su agenda en Venezuela.

Tal información ha sido difundida a pesar de que el mandatario republicano ha elogiado a Rodríguez, de quien ha dicho que ha hecho un “excelente trabajo”. Hace menos de una semana, la sucesora de Maduro llamó “amigo y socio” a Trump y le pidió que cesara el bloqueo y las sanciones contra Venezuela.

“Presidente Trump, como amigo, como socio…, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana”, afirmó en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño.

14 Fotos La primera mujer que gobierna el país era vicepresidenta bajo el gobierno de Nicolás Maduro y ahora funge como líder colaboradora de Donald Trump.

La chavista celebró que Trump calificara a Venezuela de “nuevo amigo y socio” de Estados Unidos, aseguró que el suyo “nunca ha sido país enemigo” de la nación norteamericana y sostuvo que Caracas siempre ha tenido una política de amistad y cooperación.

En otro movimiento que dio cuenta de los cambios en el país después del 3 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una inusual entrevista al periodista Luis Olavarrieta tras años de un gobierno que ha denostado, perseguido y destruido la prensa independiente venezolana.

En la conversación, el diputado, hermano de la presidenta interina, aseguró que finalmente se puede hacer periodismo en Venezuela sin temor a represalias, en referencia a la “nueva etapa” que se inició luego del 3 de enero.

“Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente. También creo que en ocasiones hemos desdibujado los límites, tanto los políticos como algunos sectores de la prensa, que a veces ha tocado el balón más de la cuenta, y a veces también ha habido situaciones de diatriba y de mucha confrontación entre sectores políticos y sectores de la prensa”, expresó.

En el radar de la DEA

En enero, la agencia AP ya había reportado que Rodríguez, en un momento en que ya se perfilaba como la nueva líder del chavismo, había estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) durante años. Incluso en 2022 se le etiquetó como “objetivo prioritario”, designación reservada para sospechosos que se cree tienen “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

La agencia tiene un archivo de inteligencia sobre Rodríguez que data desde al menos 2018, según registros. Allí se contemplan acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro.

Un informante confidencial, que declaró a la DEA a principios de 2021, dijo que utilizaba hoteles en Margarita “como fachada para blanquear dinero”. Además, el año pasado se le vinculó con Alex Saab, quien fue arrestado en 2020 por lavado de dinero.

Sin embargo, el gobierno estadounidense nunca ha hecho acusaciones públicas contra Rodríguez por ningún delito. Tampoco figura entre los funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto con Maduro.