El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, informó hoy que se opone categóricamente a que la Legislatura apruebe el Proyecto del Senado 1683, el cual establecería un cargo de 25 centavos por libra sobre la importación y la manufactura de aluminio, y un cargo de un 5% del valor a las puertas, ventanas y marcos del mismo material.

“No podemos permitir que la Legislatura continúe aprobando más impuestos para todos nuestros comerciantes y que en última instancia laceren aún más el bolsillo de los consumidores. Luego de los huracanes Irma y María, el precio del aluminio aumento sobre 20% porque hubo escasez del producto. Todavía nos encontramos en reconstrucción y la situación se volvió a afectar luego de los temblores a finales del 2019 e inicios del 2020″, expresó Vázquez Rivera en declaraciones escritas.

“El gobierno sigue buscando métodos para seguir aumentando el costo de vida de los puertorriqueños. El gobierno tiene que empezar a crear una cultura de buen manejo del dinero y comenzar a organizarse y trabajar con lo que tiene, como lo hacemos todos los ciudadanos de Puerto Rico, tenemos que arroparnos hasta donde nos da la frisa”, agregó.

Según Vázquez Rivera, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, favorece el proyecto, pero los argumentos no son positivos para la ciudadanía, porque envuelve que las personas paguen más por un producto. “Eso será positivo para el gobierno, pero nefasto para la ciudadanía”, señaló.

Vázquez Rivera aseguró que la excusa del proyecto es promover el reciclaje.

“Yo creo que si queremos enfocarnos en el reciclaje, debemos hacer un programa educativo donde todos aprendan como reciclar y que el gobierno aplique y fiscalice el mismo, cosa que no está pasando. En el caso del aluminio eso no pasa, porque es uno de los metales que más se recicla en la isla por su costo, muchas personas viven de eso, de recoger aluminio y llevarlo a vender. Necesitamos otra razón por la cual promover este impuesto y no la hay”, sostuvo.

El presidente apoyó los comentarios del designado secretario Desarrollo Económico, Manuel Cidre, en que este proyecto debe esperar al próximo cuatrienio para ser analizado en su totalidad, “porque no estamos para aguantar otro impuesto”.