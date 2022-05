La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes determinó hoy no conceder por el momento, inmunidad a cuatro personas que tienen propiedades con permisos “fraudulentos” en la zona marítimo terrestre en Bahía de Jobos en Salinas y los exhortó a cooperar con la investigación legislativa.

Tras una reunión, a puertas cerradas, de poco menos de una hora, los legisladores que integran la comisión, invitaron a las cuatro personas -dos mujeres y dos hombres- a que comparezcan de forma voluntaria ante el organismo legislativo. Estos ciudadanos, se alega que tienen propiedades en la Finca La Cuarta, terrenos que no están dentro del predio que pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), pero se consideran parte de la Reserva Estuarina porque están enclavados en el bosque de mangle, en la zona marítimo terrestre.

PUBLICIDAD

Relacionadas Legisladores evaluarán inmunidad a invadores de Salinas si dicen quién les ayudó

Los nombres de las cuatro personas figuran en documentos en poder de la Comisión de Recursos Naturales sobre autorizaciones de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la conexión de servicios de agua y luz.

“Exhorto a todas estas personas que están en el área de Bahía de Jobos de la Reserva, que son las personas que yo tengo aquí, a que voluntariamente pasen por la Comisión y nos dejen saber quiénes fueron los gestores, la persona que se dedicó a falsificar estos documentos, si fue alguien de adentro de la agencia, si fue alguien de afuera, cómo fue. Así que esa gente que saben quiénes son, los exhortamos a que pasen por mi comisión, aquí en el sótano, y nos den esa información que es tan vital para que no se siga haciendo la mafia que hay con los permisos”, dijo el presidente de la Comisión, Edgardo Feliciano Sánchez.

El legislador indicó que “para no intervenir con las investigaciones que están en curso”, la comisión legislativa acordó citar a una reunión ejecutiva a la OGPe, al Departamento de Justicia, al DRNA y otras agencias.

“Posteriormente, nosotros como comisión no descartamos, queremos saber quiénes fueron las personas que, lamentablemente, usando no sé qué mecanismos falsificaron estos documentos”, dijo Feliciano Sánchez.

“Esperamos que después del día de hoy alguien levante su mano y voluntariamente (coopere con la comisión)”, agregó.

Sostuvo que estas cuatro personas no forman parte de la demanda que presentó el pasado mes de abril el DRNA contra 12 ocupantes de terrenos de la Reserva en la que solicita su desalojo. “A estas personas que el DRNA mandó a expropiar no son las personas de las cuales nosotros estábamos hablando, nosotros nos estábamos refiriendo a las cuatro personas que tienen un mismo permiso de uso y es ilegal, es fraudulento”, dijo Feliciano Sánchez, quien la pasada semana había dicho que la Comisión evaluaría la posibilidad de otorgar inmunidad “a los invasores dentro de la Reserva para ver si entonces ellos van y nos declaran quiénes son las personas responsables de otorgar esos permisos”.

PUBLICIDAD

“Aquí estamos hablando de que en la Reserva de Bahía de Jobos no se consideró, se descartó la otorgación de inmunidad a los invasores que están siendo demandados ahora mismo. Lo que se discutió, eso no hay un planteamiento en este momento, o por lo menos fue descartado por la comisión, de cero inmunidad a esas personas”, dijo por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

Subrayó que “no puede haber ningún tipo de inmunidad a las personas que están en esta etapa de esta investigación a los invasores que ahora mismo están ilegalmente en la Reserva Bahía de Jobos en Salinas”.

En torno al asunto de personas con “permisos falsificados” en la finca La Cuarta dijo que hubo consenso de que se debe traer a las agencias pertinentes para ver cómo va el proceso investigativo de modo que no haya una intervención indebida de la Cámara y si hay las condiciones para eso, en su momento, citar una vista pública.

Márquez Lebrón dijo que se debe citar a estas cuatro personas y en una vista pública hacerles preguntas sobre el tema los permisos. “Si vienen voluntariamente y dan información, pues okay, pero sino aquí hay una obligación de la Cámara de Representantes de seguir investigando”, agregó.

El representante popular Jesús Manuel Ortiz González indicó que fue el presidente de la Comisión quien, inicialmente, propuso darles inmunidad a estas personas.

“Lo que surge inicialmente es un planteamiento de discutir en comisión qué herramienta utilizar para, utilizando esos permisos fraudulentos, llegar a el o los artífices de ese esquema de permisos fraudulentos. Esos permisos son de propiedades que están fuera de la Reserva que es propiedad del DRNA”, indicó Ortiz González.

PUBLICIDAD

Sostuvo que en la Comisión “no ha habido un planteamiento en ningún momento de ofrecer inmunidad a los que están dentro de los terrenos del DRNA, el planteamiento que se hizo fue con los terrenos de afuera y era a base buscar información sobre los permisos fraudulentos y quiénes pudieran ser los artífices de ese esquema”.

Ortiz González indicó que se citará una vista ejecutiva a las agencias que ya están haciendo investigaciones en aras de proteger esas investigaciones. “Luego de esa reunión ejecutiva, como comisión ejecutiva nos volveremos a reunir y se determinarán los próximos pasos a seguir que pueden incluir vistas públicas y otras herramientas”, expresó.

“Lo importante al final y al cabo es que la Comisión se va a encargar de coordinar con las agencias pertinentes para que al fin de toda investigación no haya impunidad, como sucede en otros casos, que las personas que cometieron el crimen ambiental le respondan al gobierno y al ambiente”, dijo por su parte, el también representante popular, Héctor Ferrer Santiago.

Mientras, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, dijo que tampoco surge de manera “inequívoca” que las cuatro personas aludidas estén fuera de la Reserva.

“Eso es algo que nosotros tenemos que corroborar, yo no diría que estas otras personas no son invasores de la Reserva porque no estoy segura si eso es parte del adentramiento de esa finca La Cuarta dentro de la Reserva. Eso es algo que tenemos que revisar todavía. Hay una discrepancia entre la realidad registral y la realidad física”, sostuvo la legisladora.

A la reunión de hoy, también asistió la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos, más no acudió ninguno de los miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.