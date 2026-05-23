Un tramo de la carretera PR-2, jurisdicción de Quebradillas, está cerrado desde tempranas horas de este sábado en ambas direcciones, debido a que se realiza la remoción de un puente peatonal.

El alcalde de Quebradillas Heriberto Vélez Vélez, informó en comunicado de prensa que personal de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y de la administración municipal están a cargo de las labores y que los trabajos se llevan a cabo conforme el plan acordado.

“Las labores para la remoción del puente se llevaban a cabo desde las 6:00 de la mañana y esperamos se completen en horas de la tarde de hoy. Como anunciamos, la carretera PR-2 permanecerá cerrada en ambas direcciones hasta que se limpie en su totalidad el área para garantizar la seguridad de las personas que laboran en el lugar y de aquellos que utilizan la vía de rodaje”, informó Vélez Vélez.

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“Hasta el momento, las rutas alternas fluyen con normalidad gracias a los agentes de la Policía estatal y municipal quienes orientan a los ciudadanos. Les recuerdo que las mismas añaden alrededor de 15 minutos”, recordó el alcalde.

Personas que viajan de Arecibo hacia Mayagüez por la carretera PR-2 deben doblar a la derecha en el semáforo de Walgreens hacia la carretera PR-485, Km 0.5, del barrio San José. Esta vía de rodaje conecta con la carretera PR-4484 del barrio Terranova, sector Quebrada Mala la cual le lleva nuevamente a la carretera PR-2. Quienes viajan de Mayagüez hacia Arecibo deben doblar a la izquierda en el semáforo donde ubica Fabián Motorcycle hacia la carretera PR-4484 intersección con la carretera PR-485, la cual conecta con la PR-2.

Se destacó que las labores de remoción del puente peatonal se llevarán a cabo conforme las condiciones del tiempo así lo permitan.