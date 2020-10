El candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, César Vázquez, recurrió hoy a las ondas radiales para dar su versión de lo que ocurrió anoche en el debate Infraestructura 2030, transmitido por Mega TV.

En la emisora Nueva Vida 97.7 fm explicó que no fueron justo con él y que le faltaron el respeto tanto a él como a las personas que él representa, por lo que decidió abandonar la discusión que era moderada por la periodista Ada Torres Toro.

“Un debate a la candidatura para la gobernación debe ser justo, equitativo e imparcial y ese no fue el trato que yo recibí”, contó.

“Decidí que no iba a validar con mi presencia el maltrato que estaba recibiendo y el maltrato a la gente que yo represento”, añadió.

El encontronazo ocurrió 20 minutos antes de que culminara el debate, cuando el candidato le indicó a Torres Toro que sus intervenciones de seguimiento eran inapropiadas.

“Yo espero que usted no vuelva a intervenir en las respuestas que yo doy. Es la segunda ocasión que me interrumpe y que pretende emitir una opinión sobre lo que estoy diciendo. No tengo problema con que quien me pregunta lo haga, pero entiendo que su intervención es inapropiada”, le manifestó Vázquez a la moderadora anoche.

Hoy explicó que la reportera perdió el profesionalismo, al emitir opiniones, y que era al pueblo de Puerto Rico al que le tocaba determinar si sus respuestas eran satisfactorias o no. Añadió que se violaron las reglas del debate y que él no le da el poder a nadie de interrumpirlo y callarle la boca.

“Nunca he rehuido a contestar preguntas fuertes, difíciles y controverciales”, indicó.

Según Vázquez, la periodista Torres Toro tenía un prejuicio y no se pudo quedar callada, lo que representó una falta de ética de parte de ella.

También explicó en la radio que su actitud no tuvo nada que ver con que la periodista fuera mujer, pues “considero a las mujer mis iguales”. Si el moderador hubiese sido un hombre y lo hubiese tratado igual, su respuesta hubiese sido la misma.