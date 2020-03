Pese a que se mantiene posicionado como último en la carrera a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), el alcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, rechazó este miércoles que vaya a abandonar la contienda primarista. Prefiere enfocarse en hacer ajustes que le permitan allegar más adeptos.

Y para ganar votos, el isabelino no teme en hablar de temas tan controvertibles como regular el aborto o avalar mediante legislación el que se les permita a menores de edad transexuales ir vestidos según el sexo con el que se definen a las escuelas.

Las expresiones las emitió al reaccionar a la encuesta publicada por El Nuevo Día en torno a las primarias populares del próximo 7 de junio. Según el resultado, los votantes prefieren al senador Eduardo Bhatia, con un 50%. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quedó segunda con un 24% de apoyo y Delgado Altieri se mantiene rezagado con un 12%.

PUBLICIDAD

Cruz Soto no concedió entrevista para hablar de la encuesta. Esta se limitó a exponer en declaraciones escritas que “las verdaderas encuestas son en junio y noviembre del 2020 y, en ese momento, la gente debe votar por una agenda que represente sus aspiraciones y sus sueños”.

“En mi caso, represento una visión de defender a nuestra gente para que sea la agenda del pueblo la que se concrete desde Fortaleza. No llego a la lucha contra la privatización de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) y la AAA (Autoridad de Acueducto y Alcantarillado) ahora porque soy candidata a la gobernación; no defiendo ahora a los maestros y maestras contra el cierre de escuelas y la implantación de las escuelas charters porque estoy en campaña; no llego ahora a la lucha por nuestros pensionados, la equidad de género y la dignidad de la comunidad LGBTTQI porque puede sonar conveniente; en esas luchas siempre he estado del lado de nuestra gente, a veces asumiendo un costo político. El país siempre ha entendido que tiene en mí a una aliada, a alguien que defiende a nuestra gente sin miedo y sin cálculos político”, expresó alcaldesa.

Delgado Altieri, por su parte, insistió a que ha observado encuestas en las que queda primero y segundo, no tan rezagado como se concluyó en la realizada por El Nuevo Día.

“Uno utiliza estas encuestas como una herramienta de trabajo y para evaluar dónde estamos, qué pasos hay que dar, qué ajustes hay que hacer en la campaña y las comparamos con otras encuestas que también tenemos acceso a las mismas”, afirmó Delgado Altieri en una entrevista con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Alegó que “el sentir de lo que vemos en la calle” muestra que cuenta con el apoyo en esta contienda. Por tal razón, afirmó que “yo no me voy a retirar”.

Al contrario, Delgado Altieri comentó que reforzará su campaña en los pueblos para dar a conocer sus propuestas y destacar que es más un administrador que un político. Además, expondrá sus propuestas para buscar una transformación del país en temas como salud, educación, desarrollo económico y gobernanza, sin tener que promover la privatización de servicios.

“Entiendo que el país tiene que tener una segunda transformación en servicios esenciales. Nuestro modelo de salud, nuestro modelo educativo, la seguridad del país, el desarrollo económico, el modelo de gobierno que tenemos, elementos de infraestructura, como Energía Eléctrica, entre otros temas, para mí son esenciales y las propuestas que estoy llevando a cabo referente a esos temas son propuestas de transformación, de cambios radicales, de hacerla de otra manera y, sobre todo, quiero enfatizar en la estructura de gobierno, donde regionalicemos y municipalicemos mucho de los servicios que hoy el gobierno central no ha podido dar sin tener que despedir ni un solo empleado público. Propuestas como estas son las que capturan la atención del pueblo, del elector dentro y fuera del PPD y esas son las propuestas que he estado exponiendo y voy a seguir ampliando”, precisó.

Además de estas propuestas, ha resonado en los últimos días opiniones controvertibles del alcalde de Isabela sobre el aborto y los menores de edad transexuales.

Sobre el aborto, Delgado Altieri aclaró que le reconoce a la mujer que tenga este derecho. Sin embargo, dijo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos permite que los estados y territorios establezcan el marco jurídico. En este aspecto, dijo que también hay que “garantizarle el derecho a la vida” a un feto. Por ello, cree que hay que establecer cuándo se puede realizar un aborto.

PUBLICIDAD

Expuso que su teoría es que es hasta que el feto tiene latidos del corazón. Para establecer cuándo es este periodo, dijo que hay que promover una discusión entre expertos que culmine con una regulación.

“Yo no me opongo al derecho de la mujer”, insistió.

En cuanto a los estudiantes transexuales, el alcalde aclaró que hoy en día no existe una autorización para que vayan vestidos a las escuelas según el sexo con el que se identifiquen. Dijo que es necesario realizar reglamentos o legislación que les permita expresarse.

Comentó, sin embargo, que promover estas regulaciones no representaría que limite los derechos de otras personas que se opongan a la comunidad homosexual. A modo de ejemplo, habló sobre la utilización de los baños.

“Las personas que no se sienten cómodo también tienen unos derechos”, acotó.