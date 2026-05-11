El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja, informó este lunes que la agencia habilitará desde hoy un enlace para que los contribuyentes elegibles al llamado “cheque de alivio contributivo” que no tengan una cuenta bancaria registrada puedan añadirla al sistema.

Según explicó el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580), el acceso al sistema SURI será necesario únicamente para aquellos contribuyentes que no tengan una cuenta bancaria registrada, como quienes no recibieron su reintegro en el ciclo contributivo anterior.

En cambio, quienes ya tengan una cuenta registrada no tendrán que realizar ningún trámite adicional.

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“Ese contribuyente (los que ya tienen cuenta registrada) no tiene que hacer nada. Ya esa información la tenemos y ahí, en esa misma cuenta bancaria, es donde el Departamento de Hacienda va a desembolsar el cheque”, precisó el funcionario.

El secretario añadió que los contribuyentes que optaron por recibir su reintegro mediante cheque también podrían recibir el “alivio contributivo” a través del mismo método de pago.

Al ser cuestionado sobre cuándo comenzarán los desembolsos del incentivo, el secretario se limitó a referirse a las declaraciones de la gobernadora, Jenniffer González, quien indicó que los pagos iniciarían antes de que concluya el mes de mayo. No obstante, dio a entender que ya la próxima semana podría verse la primera ronda de depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes.

“Yo quiero darle espacio a esta semana, a que transcurra el proceso de incluir la información de cuenta bancaria a aquellos que quieran hacerlo. Entonces, ya en los próximos días nosotros vamos a estar anunciando el proceso del desembolso y cuándo comenzaría específicamente. No me quiero adelantar porque quiero darle el espacio a esta semana a que transcurra el proceso”, terminó diciendo.

Unos 690,000 contribuyentes serían elegibles para recibir el cheque de alivio contributivo.

¿Cuánto recibirán?

Los montos del incentivo variarían significativamente según el nivel de ingresos, estado civil y número de dependientes de cada contribuyente.

La tabla de referencia incluye perfiles laborales como maestros, enfermeros, bomberos, profesionales y empleados administrativos, mostrando distintos escenarios de impacto según cada caso.

De acuerdo con los datos presentados, los cheques podrían fluctuar aproximadamente entre $359 y $6,149, dependiendo de la situación contributiva del ciudadano. Los montos más bajos corresponden a contribuyentes sin dependientes o con menores ingresos, mientras que las cantidades más altas se observan en perfiles con mayores cargas contributivas o con hijos.