A partir de abril, los asistentes a eventos que se efectúen en el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) tendrán que pagar exclusivamente con tarjetas de débito o crédito y, como parte de nuevas restricciones relacionadas a la prevención del COVID-19, se permitirá la entrada únicamente a personas vacunadas con refuerzos.

Esto significa que a partir del 1 de abril los que vayan a algún espectáculo no podrán pagar en efectivo -tal como ocurre actualmente en el Coca Cola Music Hall- y tampoco podrán valerse de una prueba negativa de COVID-19 para entrar al recinto, según adelantó a Primera Hora la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, Mariela Vallines.

“Vamos a lanzar en febrero una segunda campaña publicitaria con elementos adicionales al protocolo que ya teníamos establecidos como, por ejemplo, que no se aceptará efectivo en el Coliseo para promover que las personas usen las tarjetas y evitar ese contagio o intercambio”, reveló la directora ejecutiva al señalar que el proceso educativo comenzará en febrero y se extenderá durante todo el mes de abril.

Además, sostuvo que a partir de abril solo se permitirá la entrada de asistentes vacunados contra el COVID-19, exigiendo la dosis de refuerzo para aquellos que estén aptos para esa inoculación.

La orden ejecutiva OE-2022-017 que entrará en vigor el 17 de febrero y se extiende hasta el 31 de marzo exige que los asistentes a eventos multitudinarios que se llevan a cabo en teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, centros de convenciones y lugares análogos en los que se celebre cualquier actividad -sea exterior o interior- deben cumplir con uno de tres requisitos: presentar evidencia de vacunación con refuerzo para las personas que estén aptas para esta dosis; prueba negativa 48 horas antes del evento; o un resultado positivo de los pasados tres meses con documentación de su recuperación, incluyendo una carta de un proveedor de salud certificado que asegure que lapersona está recuperada y lista para comparecer a lugares públicos.

“Vamos a estar exigiendo la vacunación completa, incluido el ‘booster’, a partir de abril... las personas que interesen ir a espectáculos a partir de ese mes tiene que tener ese refuerzo. Ya no se van a aceptar pruebas. Tiene que ser 100% vacunados”, recalcó Vallines.

Expresó que se coordina con el Departamento de Salud iniciar unas clínicas de vacunación en las actividades que se llevarán a cabo en el Choliseo, donde se reanudará una serie de conciertos a partir del 25 de febrero con la presentación de Camila y Sin bandera.

“Estos meses serán para llevar una campaña de educación porque los cambios se llevarán a cabo paulatinamente y no de un día para otro”, reiteró.

Asimismo, adelantó que también se instruirá a la gente sobre qué tipo de artículos podrán ingresar a las facilidades. “Mucha gente trae sombrilla, perfumes, entre otras cosas y eso también es parte de la campaña, que sepan que pueden o que no pueden llevar”, sostuvo.

De otra parte, la funcionaria acotó que los miembros del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP) están conformes con la asistencia que se podrá generara en el Choliseo con el 75% de aforo que se permitirá a través de la nueva orden ejecutiva.

Detalló que tras una reunión con el Cuerpo de Bomberos se determinó la semana pasada que la capacidad total del Choliseo es de 19,500 personas, lo que se reduce con un 75% a 13,500 asistentes.

Insistió en que tomando en consideración ese número base de 13,500 y a efecto de los eventos que ya están vendidos en el venue, no habría que hacer devolución de dinero ni se quedaría nadie afuera para los eventos pautados para febrero y marzo.

“En ese sentido la noticia ha sido bien recibida por productores y ya hoy se dio una comunicación oficial dejándoles saber... no hemos recibido cancelación de próximos eventos que comienzan tan cercano como el 25 de febrero en el Coliseo y en el Coca Cola Music Hall”, subrayó Vallines.

Explicó que a raíz de la ola de contagios provocados por la variante Ómicron se tuvieron que posponer entre cuatro a cinco conciertos que había pautados para las semanas pasadas. Sin embargo, estableció que el año culminará con sobre 20 eventos que ya están pautados en calendario.

“Tenemos más de lo normal porque como teníamos eventos que se habían pompeados del 2020 y 2021 por la pandemia, pues se han seguido empujando y se juntaron todos. Por eso vas a ver una tendencia de espectáculos jueves o días que usualmente no se hacían, pero es porque los productores no quieren cancelar. Ellos lo que han hecho es que han ido posponiendo hsata llegar a un punto adecuado que les permita que el evento sea costoefectivo porque a la medida que no se puedan vender muchos boletos ellos pierden dinero”, explicó.

Tanto Vallines como el gobernador Pedro Pierluisi enfatizaron en que los productores de eventos que entiendan que un 75% no es viable para sus actividades, pueden solicitar un protocolo especial en coordinación con el Departamento de Salud y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, quienes se encargarán de aprobar las dispensas.

El solicitante deberá someter su petición de dispensa o excepción, al menos cinco dias laborables antes de la fecha de la actividad, según se establece en la orden ejecutiva.