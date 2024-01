Luego de una agotadora espera de muchas horas, a eso de las 10:20 de la mañana se abrió la puerta del local donde está instalada la oficina de Programa de Incentivo Solar, salió un funcionario, y anunció la mala noticias que ya anticipaban las decenas de personas que esperaban en un estrecho pasillo como mejor podían. Se habían agotado los turnos para poder adquirir uno de los codiciados vales para la instalación de un sistema de energía solar.

La puerta de la oficina se cerró, y a un lado y otro de la misma quedaron guardias de seguridad y policías que habían llegado al lugar ante el temor de que, como había ocurrido el día antes, según los testimonios de varios entrevistados, se caldearan los ánimos.

Para las decenas de personas que se quedaron allí esperando, fue un balde de agua fría en la ya bastante fresca y lluviosa mañana. Para muchos de ellos, que en su mayoría eran personas de avanzada edad, no pocos con bastones y andadores, se esfumó la posibilidad de ver un alivio en su factura de luz y al mismo tiempo, contar con un suministro de energía más confiable.

La frustración era aún mayor para algunos porque, según sus propios testimonios, habían llegado a esta oficina del Departamento de la Vivienda en un centro comercial del área de Cupey temprano hoy, siguiendo las instrucciones que decían que comenzarían a atender al público a las 8:00 a.m. del 31 de enero, pero se encontraron que se habían repartido turnos desde el día antes, en una fila que había comenzado, cuando menos, desde la mañana del martes.

Con apenas 100 vales disponibles para entregar por oficina, poco antes de ver desvanecerse sus esperanzas habían intentado desesperadamente, y en vano, lograr un vale a través de la línea telefónica o el portal en internet habilitados para esos fines, donde se repartirían 1,000 y 4,000 vales, respectivamente. Sin embargo, ni uno de los presentes allí pudo conseguir que le respondieran en la línea telefónica o acceder al portal de internet. De hecho, comentaban con frustración que apenas unos escasos minutos luego de las 8:00 a.m., ya parecían haberse agotado todos los vales que el programa repartiría por teléfono e internet, y solo quedaban los pocos que se repartirían en las diferentes oficinas de Vivienda.

“Dieron los 100 turnos anteriormente ayer. Esto es un engaño a la población completa. Uno ni durmió ayer. Gente que vino desde ayer y no ha dormido, y ahora, no, ya se acabó. No, eso no es así. Lo engañaron a uno, al pueblo completo”, condenó don Epifanio Chan Sánchez, un hombre de avanzada edad que se quedó esperando en la fila, a pasos de la puerta.

“Todos los papeles míos están allá adentro. Na’ más me dijeron traiga esto. Y mira, cuando yo llegué ya los 100 turnos estaban dados. Yo llegué temprano, hoy, porque me dijeron antes de las 8:00 a.m. se va a abrir, un 31 de enero”, agregó, al tiempo que otra señora, doña Ramona Cabrera, también de avanzada edad y que se había quedado fuera de los afortunados cien, reclamaba que estaba allí “desde las 6:00 de la tarde de ayer”.

“Ellos repartieron los turnos. Ellos tienen la culpa. Ellos fueron los culpables. Y engañaron a to un pueblo aquí”, condenó don Epifanio.

“Los repartieron bien temprano, los números, que ya a las 5:00 de la tarde (del día antes) se terminaron. Y yo me amanecí aquí para ver si lo lograba, ya que no había tenido la oportunidad, pero ya estaban repartidos los boletos”, lamentó doña Ramona. “Pero espero que haya otra oportunidad. Tengo la esperanza en Dios que así sea”.

A lo largo del pasillo, se repetía la misma frustración entre las personas que, de igual forma, pese a sus esfuerzos y largas horas de espera, se quedaron sin conseguir el codiciado vale para la instalación de un sistema de energía solar.

Muchos permanecían allí, a pesar del anuncio, como si esperaran que fuese a ocurrir algo que cambiara la situación a su favor. Algunos permanecían en silencio, mirando hacia la puerta de la oficina, o cabizbajos, o como una señora que se reclinó sobre su andador. Otros hacían más vocales en sus reclamos, dejaban saber su molestia con lo ocurrido. Pero el sentir unánime de quienes habían quedado allí con su esperanza deshecha es que el asunto no se había trabajado de la manera adecuada, dando pie al malestar que estaban experimentando.