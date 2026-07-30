La gobernadora, Jenniffer González Colón, convirtió en ley cinco medidas legislativas, incluidas dos dirigidas a fortalecer beneficios para miembros activos y retirados de la Policía de Puerto Rico.

A continuación, te explicamos de qué trata cada una de las medidas convertidas en ley:

1. Protege los fondos del retiro de la Policía |Ley 146-2026 (Proyecto del Senado 1323)

Enmienda la Ley 40-2020, que crea el Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

Establece que los fondos del fideicomiso solo podrán utilizarse para fines de retiro y ciertos gastos administrativos relacionados con su administración.

Dispone que cualquier sobrante permanezca en el fideicomiso para reinvertirse, acumularse o utilizarse exclusivamente para mejorar beneficios y compensaciones de retiro.

2. Evita que se reduzcan beneficios por recibir Seguro Social| Ley 147-2026 (Proyecto de la Cámara 1325)

Establece que el pago complementario anual que reciben los policías retirados elegibles del Fideicomiso no será descontado ni ajustado por los ingresos provenientes del Seguro Social Federal.

Los fondos del fideicomiso provienen principalmente de los recaudos de las máquinas de juegos de azar y no del Fondo General del Gobierno.

3. Obliga a las agencias a enviar sus estadísticas al Instituto de Estadísticas | Ley 148-2026 (Proyecto de la Cámara 218)

Enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

Requiere que las agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno envíen al Instituto, en un plazo no mayor de 60 días, los informes estadísticos que produzcan.

4. Declara un día en honor a las mujeres de la bomba en Loíza | Ley 149-2026 (Proyecto de la Cámara 1179)

Declara el 21 de marzo como el Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza .

como el . Reconoce su aportación a la cultura afrocaribeña de Puerto Rico.

También promueve la transmisión de esta tradición mediante actividades educativas y culturales entre distintas generaciones.

5. Autoriza videoconferencias en vistas municipales | Ley 150-2026 (Proyecto de la Cámara 995)