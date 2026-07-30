Cinco nuevas leyes entran en vigor en Puerto Rico: de esto tratan
Te explicamos qué establece cada una.
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La gobernadora, Jenniffer González Colón, convirtió en ley cinco medidas legislativas, incluidas dos dirigidas a fortalecer beneficios para miembros activos y retirados de la Policía de Puerto Rico.
A continuación, te explicamos de qué trata cada una de las medidas convertidas en ley:
1. Protege los fondos del retiro de la Policía |Ley 146-2026 (Proyecto del Senado 1323)
- Enmienda la Ley 40-2020, que crea el Fideicomiso para el Retiro de la Policía.
- Establece que los fondos del fideicomiso solo podrán utilizarse para fines de retiro y ciertos gastos administrativos relacionados con su administración.
- Dispone que cualquier sobrante permanezca en el fideicomiso para reinvertirse, acumularse o utilizarse exclusivamente para mejorar beneficios y compensaciones de retiro.
2. Evita que se reduzcan beneficios por recibir Seguro Social| Ley 147-2026 (Proyecto de la Cámara 1325)
- Establece que el pago complementario anual que reciben los policías retirados elegibles del Fideicomiso no será descontado ni ajustado por los ingresos provenientes del Seguro Social Federal.
- Los fondos del fideicomiso provienen principalmente de los recaudos de las máquinas de juegos de azar y no del Fondo General del Gobierno.
3. Obliga a las agencias a enviar sus estadísticas al Instituto de Estadísticas | Ley 148-2026 (Proyecto de la Cámara 218)
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- Enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
- Requiere que las agencias, corporaciones e instrumentalidades del Gobierno envíen al Instituto, en un plazo no mayor de 60 días, los informes estadísticos que produzcan.
4. Declara un día en honor a las mujeres de la bomba en Loíza | Ley 149-2026 (Proyecto de la Cámara 1179)
- Declara el 21 de marzo como el Día de las Mujeres Tocadoras y Bailadoras de Bomba de Loíza.
- Reconoce su aportación a la cultura afrocaribeña de Puerto Rico.
- También promueve la transmisión de esta tradición mediante actividades educativas y culturales entre distintas generaciones.
5. Autoriza videoconferencias en vistas municipales | Ley 150-2026 (Proyecto de la Cámara 995)
- Enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para permitir el uso de videoconferencias en vistas adjudicativas.
- La modalidad virtual será una alternativa adicional a la presencial y deberá ser solicitada por una de las partes.
- Las personas participantes deberán certificar que cuentan con la tecnología necesaria para conectarse.
- La medida estará sujeta a que el municipio tenga los recursos económicos y humanos para implementarla.