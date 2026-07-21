El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, culminarán su tiempo en estos cargos el próximo mes de agosto, anunció este martes la gobernadora Jenniffer González.

Ambos salen de su cargo, luego de que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinara investigar a ambos funcionarios por controversias surgidas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

En cambio, la gobernadora decidió destacar la labor que ambos funcionarios realizaron en el cargo.

“Hoy culmina una etapa del servicio público que deja una huella permanente”, aseguró, al agradecer a ambos su disposición para estar en el cargo por los pasados 18 meses.

Aprovechó, además, para indicar que “no voy a permitir que se silencie la obra y el trabajo” de su administración, por controversias e imputaciones como las hechas contra los funcionarios por los pasados meses.

Precisó que Domenech concluye funciones el 7 de agosto y García el 15 de agosto. Indicó que en los próximos días se enfocarán en la transición, así como en la selección de los sustitutos.