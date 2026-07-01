El Senado de Puerto Rico citó al licenciado Sebastián Negrón Reichard, exdirector del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), para que comparezca ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos y preste testimonio bajo juramento ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

El organismo legislativo investiga las alegaciones contenidas en una querella presentada por el exfuncionario sobre presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de intereses y la posible comisión de delitos por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y otros funcionarios.

Además, se le da un término de 10 días a Negrón Reichard para remitir su testimonio y documentos requeridos a la comisión. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz reiteró que las investigaciones legislativas tienen como propósito garantizar la transparencia gubernamental, proteger el interés público y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

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De otra parte, el presidente del Senado presentó dos peticiones de información dirigidas al DDEC y al Departamento de Hacienda, para requerir información oficial sobre las acciones tomadas por ambas agencias tras un informe de auditoría interna que identificó alegados incumplimientos relacionados con el decreto de exención contributiva concedido a la empresa Politank Corp.

Las peticiones legislativas responden al informe de auditoría divulgado públicamente el 29 de junio, en el que se concluye que la empresa habría incumplido con múltiples obligaciones establecidas en su decreto contributivo, incluyendo la omisión de varios Informes Anuales de Negocio Exento (IANE), así como otros requisitos administrativos vinculados a los incentivos concedidos.

La Petición 2026-0099, dirigida al secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, solicita que la agencia informe si revocó, anuló o canceló el decreto contributivo de Politank Corp.; detalle todas las gestiones administrativas realizadas a raíz de la auditoría; informe si el caso fue referido al Departamento de Hacienda u otra agencia; y remita copia certificada del expediente administrativo completo relacionado con la empresa.

Por su parte, la Petición 2026-0100, dirigida al secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, requiere información sobre el estado de cualquier proceso de recobro de contribuciones, intereses, recargos o penalidades que pudiera corresponder como consecuencia de una eventual revocación del decreto contributivo, así como toda la documentación y comunicaciones intercambiadas entre Hacienda y el DDEC sobre este asunto.

En ambas peticiones se concede un término de 72 horas para remitir la información requerida a la Secretaría del Senado.

“La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de asegurar que los programas de incentivos contributivos se administren con estricto apego a la ley y que cualquier incumplimiento sea atendido con prontitud, transparencia y rigor. El Senado ejercerá plenamente su facultad constitucional de fiscalización para garantizar la rendición de cuentas y la protección del erario”, sostuvo el dirigente legislativo.