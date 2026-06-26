La gobernadora Jenniffer González retiró este jueves el nombramiento de Francisco Quiñones Rivera como juez superior -junto a otras 15 nominaciones a la Judicatura-, horas después que La Fortaleza informara que permanecería como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) hasta nuevo aviso, reportó El Nuevo Día.

El retiro de las designaciones se da un día después de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz advirtiera que no se considerarían en la actual sesión legislativa, que termina el martes.

El martes, la gobernadora nominó a Quiñones Rivera como juez superior a pesar sin que haya culminado una investigación luego que una subalterna presentara varias denuncias en su contra por acoso laboral y sexual. Por considerar “imprudente” la movida del Ejecutivo, Rivera Schatz informó el miércoles que la designación no se atenderá de inmediato.

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El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, dijo el jueves en la mañana que Quiñones Rivera continuaría en su posición. En ese momento, su designación como juez continuaba en pie.

“Actualmente, se está evaluando cuál va a ser la conclusión de esas querellas y, en segundo lugar, se hizo una designación. El secretario de Corrección se mantiene en su posición. Al momento, la gobernadora lo mantiene como secretario y la designación, al momento, no ha sido retirada”, dijo Peña Payano, en la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Peña Payano reconoció que la pesquisa ante la Equal Employment Opportunity Commission, una agencia federal, sigue pendiente, y defendió que Quiñones Rivera ya contestó las alegaciones en ese foro y le cobija su derecho de presunción de inocencia.

“Es una persona que viene con las credenciales de haber sido juez y fiscal... Respecto a la expresión del presidente del Senado, como siempre he sido desde que Dios me dio la oportunidad de estar en esta posición, doy deferencia a los oficiales electos”, declaró.

Al ser abordado por la prensa en la graduación de estudiantes confinados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Quiñones Rivera dijo que se sostiene en que las alegaciones en su contra son falsas.

“Sigo enfocado en mi trabajo. Yo lo que tengo aquí es una oportunidad de servir, que es lo que me apasiona, servir, desde donde sea. Esta oportunidad es de servir y hacer que estas personas que están tras las rejas tengan oportunidades reales”, expresó, a su salida del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

No respondió si el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, pidió su renuncia o destitución. “No voy a contestar”.

La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, sostuvo por su parte que la posible salida de Quiñones Rivera está relacionada con la selección de un proveedor de servicio médico a la población penal o la permanencia de Physician Correctional, empresa que demandó al DCR para evitar la cancelación de su contrato y es clienta de Politank, antigua firma de cabildeo de Domenech.