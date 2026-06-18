Tras un día cargado de controversias y acusaciones en su contra por corrupción, el exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, rompió el silencio.

Estipuló que las querellas que presentó el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en su contra en el Departamento de Justicia y en la Oficina de Ética Gubernamental son parte de una “campaña de intimidación” que vivió en el cargo. Además, rechazó las imputaciones, al alegar que son falsas y desafortunadas.

Específicamente, Domenech le imputó no haberse inhibido en asuntos relacionados a familiares y al bufete de su abuelo, Reichard & Escalera.

Denunció que el exsecretario cometió corrupción al presuntamente incurrir en “actuaciones (que) beneficiaron con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes de la firma de abogados Reichard & Escalera, bufete de Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista de dicho bufete y abuelo del exsecretario Negrón Reichard”.

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En declaraciones escritas, Negrón Reichard aludió que “lo ocurrido hoy con la presentación de alegaciones falsas es profunda e históricamente desafortunado. Apenas días después de promover los referidos ante las autoridades competentes, el secretario de la Gobernación responde con una querella contra quien tuvo la responsabilidad de levantar bandera y actuar. Mi familia no es ajena a este tipo de consecuencias, pues no es la primera generación que paga el precio de un compás moral que no permite guardar silencio. Tampoco para mí era una opción guardar silencio”.

Añadió que “las alegaciones de hoy no pueden analizarse de forma aislada. Es parte de una secuencia de acontecimientos que comenzaron desde el momento en que solicité la remoción de funcionarios involucrados en las denuncias que posteriormente fueron referidas a las autoridades. Desde entonces surgieron obstáculos, presiones, intentos de desacreditar las denuncias, amenazas relacionadas con mi reputación y la de mi familia, y ahora una querella construida sobre alegaciones que guardan una llamativa similitud con esas mismas campañas de intimidación”.

Negrón Reichard alegó que nunca utilizó su posición pública para obtener algún beneficio, como alegó Domenech.

Señaló que lo que hizo fue tomar “decisiones difíciles, muchas veces incómodas, precisamente porque entendía que el deber principal de un servidor público es proteger la integridad de las instituciones que dirige”.

El exfuncionario señaló que actos como los que dirige Domenech, de radicar una querella en su contra tras haber denunciado actos irregulares. lleva a otras profesionales a no inmiscuirse con el gobierno.

“El aluvión de alegaciones mendaces tampoco son lo más lamentable de los hechos de hoy. Lo profundamente desafortunado y lamentable es que, en el intento de desacreditarme -para que eso a su vez sirva de cortina de humo ante verdadera corrupción-, se haya optado por arrastrar al debate público a empresas, inversionistas y organizaciones que durante décadas han apostado por Puerto Rico, han creado empleos y han participado legítimamente de los programas e instrumentos de desarrollo económico establecidos por ley”, aseguró.

Agregó que “Puerto Rico necesita fortalecer la confianza de quienes invierten, producen y generan oportunidades, no convertirlos en daños colaterales de disputas o vendettas personales o políticas. Ni nuestra economía, ni quienes la sostienen, pueden convertirse en rehén de alguien que quiera parapetarse para autoprotegerse. Eso es ilegítimo y vergonzoso”.

Dijo que, luego de que el Panel del Fiscal Especial Independiente acogiera investigar sus denuncias, ha determinado no hacer más comentarios sobre la controversia que se ha extendido por toda la semana.