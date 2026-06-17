El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó hoy, miércoles, que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, debe renunciar a su cargo en medio de un nuevo escándalo por mensajes de texto que salpica la administración de Jenniffer González Colón.

Las expresiones del líder senatorial se dan tras la revelación de unos mensajes en los que se cuestiona la presunta exigencia de que los empleados de confianza del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), bajo el exsecretario Sebastián Negrón, fueran miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) y hubieran trabajado en la campaña de la gobernadora. En los textos, que se atribuyen a Domenech, se le ve preguntando también sobre pagos que el DDEC adeuda a un contratista.

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“Tenemos ahí a la subsecretaria, y al propio Domenech, gestionando el contrato de la pareja de Itza García y las facturas... Entonces, ellos dicen que son amigos de Jenniffer. Ellos dicen que protegen a Jenniffer... La tienen todas las semanas en un problema diferente”, afirmó el presidente senatorial en una entrevista radial (WKAQ 580), al indicar que la persona por la que presuntamente se requerían pagos es pareja de la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.

Las declaraciones de Rivera Schatz continuaron al afirmar que cree que tanto Domenech como García deben renunciar a sus respectivos cargos, debido a que, a su juicio, le crean problemas a la gobernadora.

“Yo creo que son un lastre para la administración de Jenniffer González. Yo creo que lo que hacen es creándole problemas... dañando la imagen de un gobierno que ha trabajado siempre por la gente”, dijo.

“Yo creo que deben renunciar él (Domenech) e Itza García”, afirmó también.

Precisamente, Rivera Schatz radicó ayer una resolución en el Senado que busca investigar las alegaciones y los mensajes de texto que se le atribuyen a Domenech. La pesquisa estará a cargo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.