Un ciudadano particular no tiene capacidad legal para acudir ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) a presentar una querella, tal y como lo hizo el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, cuando presentó ayer, lunes, una “denuncia formal” contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante esa entidad.

La presidente del PFEI, la exjueza Ygrí Rivera Sánchez, explicó a Primera Hora que sólo ciertas agencias gubernamentales, como el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor, así como los presidentes legislativos, tras una aprobación de las cámaras, pudiesen referir una querella.

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La letrada especificó dónde buscar en el detalle de la ley para distinguir el asunto en controversia, aunque dejó claro que no constituye una determinación del PFEI ante el asunto. Señaló que los tres jueces que constituyen el Panel se reunirán para evaluar el asunto y tomarán una determinación, la que se comunicaría públicamente.

La Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, en su artículo 4, expone en su inciso 1 que la manera general en que le llegan los casos para evaluación. Específicamente, detalla que “el Secretario de Justicia llevará a cabo una investigación preliminar en todo caso en que obtenga información bajo juramento que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si se ha cometido cualquier delito grave y menos grave incluido en la misma transacción o evento, o cualquier delito contra los derechos civiles, la función pública o el erario. El Secretario deberá notificar al Panel en aquellos casos en que se implique a cualquiera de los siguientes funcionarios…”. La Ley luego enumera todos los funcionarios que caen bajo su jurisdicción, incluyendo al gobernante, legisladores, secretarios del gobierno, jueces, fiscales y otros funcionarios públicos.

En el inciso 4 del mencionado artículo se amplía la facultad del ente que puede referir querellas al PFEI, según detalló Rivera Sánchez. Este inciso detalla que “el Secretario de Justicia o el Panel llevará a cabo una investigación preliminar cuando reciba un informe parcial o final aprobado por el Cuerpo Legislativo correspondiente y referido por el Presidente o Presidenta del Cuerpo Legislativo; un informe de la Oficina del Contralor, o de la Oficina de Ética Gubernamental o de otra agencia del Gobierno de los Estados Unidos de América, donde se detallen los actos que imputen la posible comisión de delitos por alguno de los funcionarios cobijados por esta Ley”.

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Pese a que la exjueza detalló que “nuestra jurisdicción está bien definida en la Ley del FEI”, reiteró que la explicación ofrecida no constituye una determinación sobre el caso referido por Negrón Reichard.

“Nosotros estamos evaluando, el Panel. Ha habido poco tiempo, porque eso fue ayer. Estamos evaluando la primera querella, porque él fue el querellante en la primera. Esa se tramitó a través del Departamento de Justicia y la secretaria (Lourdes L. Gómez Torres) lo dijo públicamente que había recomendado la designación del FEI. Eso lo tenemos pendiente y dándole lectura a todo el expediente, que es bien amplio”, sostuvo Rivera Sánchez.

Se refería a la querella contra exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal de dicha dependencia, Charlene Neuman Rivera, por presuntas actuaciones indebidas durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales durante su incumbencia.

La funcionaria detalló que la atención de los casos en el PFEI se realiza por orden de llegada. Por ello, indicó que una vez culminen con la evaluación del caso contra Almodóvar Vélez y Neuman Rivera, proseguirían con otros asuntos pendientes y luego con la querella presentada por Negrón Reichard.

No supo precisar si estos datos presentados por el exsecretario del DDEC pudiesen unirse, como información relevante, en la primera querella que evaluarán contra los dos mencionados exfuncionarios.

Lo que dijo sobre la querella contra Domenech fue que “hay que evaluar los documentos que él presentó ayer también. Evaluadas las dos cosas, hay que ver en derecho qué corresponde hacer. Yo no puedo anticipar ahora mismo absolutamente nada, solo que lo vamos a evaluar. El principio general que dice la ley es el que yo le dije (que un ciudadano no puede presentar una querella ante el PFEI). Pero, estos documentos (la querella contra Domenech) hay que evaluarlos, no podemos descartarlos sin evaluarlos”, sentenció Rivera Sánchez.

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La funcionaria expuso, además, que no podía hablar sobre si se pudiera eliminar el requisito de que Justicia evalúe en primera instancia la querella, toda vez que se alega que la agencia se inmiscuyó en el caso presentado contra Domenech al realizar una evaluación que le fue solicitada sobre la inhibición y reconstitución del Comité Evaluador.

Ambas querellas de Negrón Reichard, contra Almodóvar Vélez y contra Domenech, aluden a que dos de los miembros del Comité Evaluador recibieron alegadas “presiones indebidas” para favorecer a una empresa que licitaba para una contratación de servicios de publicidad con fondos federales administrados por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El contrato fue detenido a lo que se investigaban los señalamientos.

Con la querella contra Domenech, el exsecretario del DDEC reveló una secuencia de intervenciones institucionales, presiones y posibles represalias relacionadas con el manejo de la pesquisa interna sobre la alegada presión indebida.

Rivera Sánchez insistió en que los miembros del Panel analizarán todos los ángulos denunciados y luego “hacemos una reunión para discutirlo como Panel”.

Todavía la próxima reunión del PFEI no ha sido establecida, comunicó la presidenta.