El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó asignar a dos fiscales especiales independientes (FEI) para investigar las denuncias que realizó el exsecretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por una presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

Lo hizo al incluir la querella que presentó el pasado lunes con el referido que hizo el Departamento de Justicia contra los exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodovar Vélez y Charlene Neuman Rivera, se informó este jueves.

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La decisión se dio justo el día en que Domenech también presentó una querella contra Negrón Reichard por presuntos actos de corrupción.

Según una comunicación emitida por el PFEI, se asignó a los FEI, Fabiola Acarén Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón, para investigar el referido contra Almodovar Vélez y Neuman Rivera por supuestas actuaciones indebidas durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales.

“El Panel también incluyó en su encomienda, las alegaciones contenidas en una carta del extitular del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard. Precisamente, fue Negrón Reichard el querellante ante el Departamento de Justicia, contra Almodovar Vélez y Neuman Rivera”, dice el comunicado.

Según el PFEI, existe “causa suficiente” para investigar las controversias.

Se explicó que se incluyó la denuncia de Negrón Reichard contra Domenech en la pesquisa, ya que se trata de “información complementaria relacionada con los asuntos objeto de consideración del referido antes descrito” contra los exfuncionarios de OGPe.

“Aunque incorrectamente denominado el escrito como una querella o denuncia, la realidad es que el mismo mencionaba que se trataba de una petición para que se investigara la información adicional como parte del referido original atendido por el Departamento de Justicia”, se indicó.

El Panel concluyó que no está impedido de indagar en el asunto, considerándose que los casos están correlacionados.

Específicamente, Negrón Reichard alegó que Domenech le presionó para que otorgara un contrato de publicidad a la compañía JJ Investment e intervino en favor de decretos contributivos para un proyecto, Opus Miramar, al que está vinculada su antigua empresa de cabildeo, Politank.

En uno de los casos, el contrato que presuntamente se buscaba otorgar a la empresa JJ Investment se iba a pagar con fondos federales en poder de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).