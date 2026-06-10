La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó hoy que recomendó oficialmente la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue presuntas actuaciones indebidas del exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal de dicha dependencia, Charlene Neuman Rivera.

La recomendación se enfoca directamente en alegadas acciones de ambos exfuncionarios durante un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales durante su incumbencia.

“Nuestra recomendación es el resultado directo de una rigurosa investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia. Luego de evaluar minuciosamente la prueba obtenida y recopilada, determinamos que existe información suficiente para activar el mecanismo que dispone la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. A partir de este momento, será el Panel el organismo encargado de evaluar nuestra recomendación y determinar el curso de acción posterior”, destacó la secretaria de Justicia.

La secretaria enfatizó que la recomendación emitida por el Departamento de Justicia no constituye una adjudicación de responsabilidad penal, ni representa una determinación final sobre los hechos investigados.

Debido a que el asunto se encuentra formalmente bajo la consideración y jurisdicción de la Oficina del Panel sobre el FEI, no se emitirán expresiones adicionales sobre este caso.