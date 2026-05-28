El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, aseguró este jueves que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) continúa funcionando y atendiendo todas sus situaciones, a pesar de la repentina renuncia de su entonces secretario, Sebastián Negrón, y otra decena de importantes funcionarios.

Entretanto, sostuvo Peña Payano, el subsecretario interino Roberto Lefranc Fortuño, está al frente del DDEC, mientras la gobernadora busca quienes será la persona que ocupe el puesto de secretario.

A preguntas que le hicieron durante la conferencia de prensa En Récord, el secretario de Asuntos Públicos indicó que, en lo que concierne a las suspensiones sumarias que hizo el ahora exsecretario Negrón a los funcionarios Norberto Almodóvar y Charlene Newman, respectivamente secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y jefa de personal de OGPe, “ese tema se está atendiendo por la división de recursos humanos del DDEC, ya que se presentó esa solicitud y el equipo de recursos humanos tiene que hacer una evaluación respecto a cómo fue el proceso y también los derechos que tienen los empleados que están bajo cuestión”.

PUBLICIDAD

Esa investigación de la oficina de recursos humanos del DDEC ocurre al mismo tiempo que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia lleva una investigación contra esos dos funcionarios que suspendió el exsecretario.

Peña Payano evitó ser específico en cuanto a si estaba en efecto la suspensión sumaria contra Almodóvar, reiterando que darían a los procesos investigativos que están en curso en el DDEC y Justicia.

“Él tiene todavía una plaza de carrera, y él solicitó una licencia, entiendo de vacaciones o asuntos personales, así que todavía no está (trabajando) porque la solicitud que hace el entonces el exsecretario del DDEC es que suspendiera sumariamente, incluso de su posición, y él tiene una plaza de carrera allí, al igual que la otra ayudante a la que se hizo alocución, y vuelvo, vamos a darle deferencia al proceso interno en lo que se puede atender los asuntos que están en la División de Integridad Pública de Justicia”, explicó.

Aclaró, sin embargo, que, al momento, mientras transcurría la investigación de recursos humanos, Almodóvar no estaba actuando como secretario auxiliar de OGPe, “porque esa (posición) es de confianza del que es el secretario o jefe de agencia, y él (Negrón) le retira la confianza”.

Defendió la investigación de recursos humanos del DDEC, argumentando que debía evaluarse si la suspensión “se hace en los méritos o no”. De igual forma, defendió la investigación por el referido que se hizo a Justicia.

No ofreció un estimado de cuándo podría conocerse el resultado de esas investigaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, negó que Fortaleza hubiese intervenido para revocar o modificar las suspensiones sumarias que hizo el exsecretario Negrón contra los dos funcionarios, tal como dio a entender Negrón.

Peña Payano comentó que, más allá de las alegaciones que hizo Negrón apuntando a una intervención indebida desde Fortaleza que habría precipitado su renuncia, “nosotros vamos a continuar enfocados en atender al sector privado, y que el gobierno ha continuado trabajando, y la oficina del DDEC tiene empleados de carrera, tiene compañeros que han trabajado ahí, y la estrategia de desarrollo económico del gobierno ni hoy ni antes va a depender o recaer exclusivamente en una persona”.

Por otro lado, aseguró que la gobernadora Jenniffer Colón “está activamente entrevistando y va a reclutar una buena persona para dirigir el DDEC… que pueda continuar su programa de gobierno en materia de desarrollo económico”.

Con relación a las otras renuncias en el DDEC, aseguró que “hay personas que son parte de esos equipos y están trabajando esos diferentes temas”, e incluso el pasado miércoles pasado había ocurrido una reunión para abordar esos asuntos.

“La persona que se designe (como secretario), una vez sea confirmada, tiene que conformar su equipo. Pero, al momento, cada uno de los servicios que pasan en el DDEC han continuado trabajando, reuniones que incluso estaban pendientes con empresas del sector privado se han sostenido por parte del secretario interino, y la gobernadora, en su momento, hará la designación en propiedad de quién es la persona que ella considera debe atender el DDEC”, agregó.