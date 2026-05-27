El subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño, aseguró este miércoles que la agencia continúa operando con normalidad tras la sorpresiva renuncia del ahora exsecretario Sebastián Negrón Reichard y la salida de varios funcionarios de confianza.

Negrón Reichard envió ayer una carta en la que informó su renuncia efectiva de inmediato y señaló que otros empleados también habían decidido abandonar la agencia. En la misiva, atribuyó su salida a una alegada falta de confianza entre él y la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

“El cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley confiere al secretario. Esa confianza ya no existe, lo que me imposibilita continuar en el puesto”, detalló la carta de renuncia de Negrón.

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En contraste, Lefranc Fortuño emitió declaraciones un día después en las que buscó transmitir continuidad en las operaciones de la agencia y aseguró que ha sostenido reuniones con los distintos componentes del DDEC para garantizar la continuidad de los trabajos y servicios.

“En el DDEC no se han detenido las operaciones de la agencia. Las renuncias corresponden a personal de confianza del exsecretario. La estructura operacional del DDEC continúa funcionando con normalidad. De hecho, ayer mismo se continuaron expidiendo 145 permisos y 63 trámites para distintos incentivos”, expresó Lefranc Fortuño.

El subsecretario rechazó además las alegaciones sobre una supuesta desestabilización dentro del DDEC y aclaró que las renuncias corresponden a nueve empleados de confianza y ayudantes del exsecretario Negrón Reichard.

Asimismo, desmintió versiones sobre la alegada renuncia del director del Programa Rones de Puerto Rico, Carlos Herrero.

“Carlos Herrero continúa ejerciendo sus funciones como de costumbre como director del Programa Rones de Puerto Rico y no ha presentado renuncia alguna”, detalló.

Lefranc Fortuño destacó además que las principales divisiones y componentes del DDEC cuentan con funcionarios en propiedad o interinos debidamente designados para garantizar la continuidad de los servicios. Entre ellos mencionó a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles; al director ejecutivo de la Administración de Terrenos de Puerto Rico y de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA), Carlos J. Ríos Pierluisi; y a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), dirigida por el propio Lefranc Fortuño. También indicó que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuenta con un secretario auxiliar interino y la Oficina de Incentivos con un director interino.