El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, aseguró este jueves que el exsecretario el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, se le adelantó al radicar dos querellas sin juramentar el pasado lunes, porque “absolutamente ya él lo sabía” que lo estaba investigando para denunciar los presuntos actos de corrupción que cometió cuando estuvo en el cargo.

De paso, defendió sus funciones como jefe de los secretarios de gabinete de señalamientos de que no actuó a tiempo para detener las irregularidades que hoy denuncia contra Negrón Reichard, quien renunció al cargo gubernamental a finales de mayo pasado, tras supuestamente haber otorgado contratos de decretos por $74 millones a cinco clientes del bufete Reichard & Escalera, cuyo propietario es su abuelo, Héctor Reichard de Cardona.

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“Yo sí actué. Yo le dije a él en repetidas ocasiones, por escrito y verbalmente que él se tenía que inhibir… Yo sí ejercí mi función de supervisión”, puntualizó, durante una entrevista concedida al noticiario de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (canal 6).

La explicación de Domenech surge luego de haber hecho público esta mañana que presentó ayer, miércoles, dos querellas juramentadas contra Negrón Reichard ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El secretario de la Gobernación justificó que su acción ocurriera a casi un mes de la renuncia de Negrón Reichard y a 18 meses de que este ocupara el importante cargo.

Alegó que fue en abril pasado que comenzó a “sospechar” que Negrón Reichard no siguió sus instrucciones de notificar a la OEG su relación con el bufete, su abuelo y los clientes para inhibirse de todo trámite relacionado a ellos.

Comentó que el 23 de abril le solicitó a la OEG todas las inhibiciones que tenía la agencia del gobierno de Jenniffer González y no fue hasta el 8 de mayo que recibió los datos. Indicó que luego se puso a indagar en los contratos otorgados por el exsecretario del DDEC y las inhibiciones.

Comentó que la única inhibición que detectó fue una a favor de la empresa de la esposa de Negrón Reichard, María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta. Pero, señaló que la inhibición ocurrió a un mes de que esta solicitara un decreto a favor del Grupo Imperial LLC, del cual ella es dueña.

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Dijo que su investigación demoró, ya que buscaba “hacer las cosas bien. Hacer las cosas puntuales. Hacer las cosas con evidencia y evidencia recopilada del Contralor de Puerto Rico, o sea, los contratos firmados, de pedir certificaciones de Ética Gubernamental, y esperar porque te entreguen esa evidencia toma tiempo”.

El funcionario expuso que lo que pudo detectar en su pesquisa fue que “el exsecretario Negrón Reichard no tenía inhibiciones con la firma de su abuelo, Reichard & Escalera; no tenía inhibiciones con los clientes de Reichard & Escalera, y no tenía inhibiciones con el Banco Popular, donde su señor padre trabajaba”.

Explicó que, de los contratos de incentivos que firmó Negrón Reichard, sólo detectaron cinco por $74 millones asociados con el bufete.

Domenech insistió en que no conocía de las irregularidades, ya que le había insistido al exsecretario que tenía que tener las inhibiciones. Aunque, reconoció que en una instancia Negrón Reichard le alegó que no podía inhibirse “porque me iba a limitar mucho mi esfera de trabajo”. Luego, señaló que le insistió en que debía tener las inhibiciones.

“Yo partí de la buena fe que la inhibición, entonces, existía, porque fui insistente. No es hasta el 8 de mayo que puede ver qué inhibiciones tiene, que constato que no se había inhibido del abuelo, de la firma del abuelo, y de los clientes del abuelo”, puntualizó.

De paso, Domenech aseguró que realizar la declaración jurada con la denuncia también le tomó tiempo. Dijo que la misma incluye “sobre 16 anejos de evidencia”.

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“Preparar toda esta declaración jurada con toda esta evidencia, esto no se hace en 24 horas o 48 horas. Esto toma un tiempo para que de verdad sea algo que Justicia y Ética puedan evaluar legalmente”, sostuvo.

Alegó que, en cambio, Negrón Reichard no presentó evidencia en su contra cuando el lunes acudió al Panel del Fiscal Especial Independiente y a Ética a presentar querellas sin juramentar en su contra. Señaló que lo que presentó fueron unos “‘screenshot’ alterados de conversaciones”.

“Él hizo una carta con muchas alegaciones donde hay contradicciones entre sí y hay muchas mentiras, tergiversaciones y medias verdades. Yo no, yo hice una declaración jurada con mi nombre”, precisó Domenech.

Además, dijo que sólo presentó dos “screenshot” para demostrar que le reclamó a Negrón Reichard que se inhibiera. El resto de los documentos que señala como evidencia son documentos públicos, entre estos el reporte de la OEG, según destacó.

“Ahora le corresponde al Departamento de Justicia, a Ética Gubernamental, evaluar la declaración jurada, pero más importante le evidencia que se presentó y la evidencia adicional que sé van a recopilar y las entrevistas que sé le van a hacer a funcionarios. Ahora les procede a ellos. Yo llegué hasta donde yo tenía que llegar como secretario de la Gobernación”, concluyó.