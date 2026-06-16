Ante la nueva controversia que enfrenta el gobierno de Jenniffer González Colón por una querella que el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, presentó contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, la respuesta de la administración se ha centrado este martes en señalar que las imputaciones son “mentiras”, “medias verdades” o “tergiversaciones”.

Aunque la gobernadora aún no se ha expresado, fue el propio Domenech el que trazó la línea de la respuesta, al intentar dar prioridad a las medidas que ha dirigido para que, por ejemplo, se restableciera el servicio de agua potable a unos 100,000 abonados afectados por varias averías en el Superacueducto.

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Luego, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, prosiguió con la línea de restar mérito a la querella, al aludir que no fue presentada de manera juramentada, para luego alegar que el gobierno está “enfocado en responder a la gente”.

Negrón Reichard alegó el lunes una presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

Sin embargo, Domenech afirmó en entrevista radial (WKAQ 580) que “es un documento carente de una declaración jurada”.

Ambos funcionarios aprovecharon para públicamente lanzar señalamientos contra el exsecretario del DDEC y solicitarles respuestas públicas. Uno de los señalamientos fue dar beneficios en la agencia a clientes del bufete de su abuelo, Reichard & Escalera.

Primera Hora solicitó entrevista con Negrón Reichard, pero no ha sido concedida.

El exsecretario del DDEC presentó el lunes una querella ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) para denunciar una conducta indebida, registrada entre marzo a mayo de este año, en medio de un proceso que llevaba a cabo la agencia para conceder un contrato de publicidad con fondos federales. Explicó que los actos están vinculados a unas denuncias que ya hizo contra el exsecretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y de la exjefa de personal de dicha dependencia, Charlene Neuman Rivera.

Según el documento presentado al FEI, “la presente querella pretende que se investigue como parte de dicho referido es la secuencia de obstáculos, presiones e intervenciones institucionales que se produjeron durante el proceso investigativo en el DDEC y como respuesta a dichas denuncias, incluyendo la emisión de una opinión legal emitida por la Secretaria del Departamento de Justicia, cuya intención el suscribiente entiende que fue socavar Ia autoridad del DDEC para llevar a cabo la evaluación e investigación interna; así como comunicaciones posteriores que el suscribiente interpreta como actos de represalia contra las empleadas denunciantes; y expresiones y acciones directas del Secretario de la Gobernación que el suscribiente considera incompatible con los principios de ética, imparcialidad y debido proceso que rigen la función pública”.

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A un día de revelado el presunto esquema, Domenech indicó que la prueba que pretendió presentar Negrón Reichard para sostener sus argumentos, que incluye porciones de conversaciones por Whatsapp y correos electrónicos, “son mentiras, medias verdades, completas tergiversaciones de la verdadera conversación que se estaba dando en aquel momento histórico”.

También tildó las acusaciones como una “conjetura extensa”, a las que dijo que responderá una vez las autoridades investigativas determinen el curso a seguir.

“Todo lo que el exsecretario radicó, hay dos ‘screenshots’ de unas alegadas conversaciones que brincan ciertamente secuencias”, expuso Domenech.

“Hay súper tergiversaciones, hay medias verdades y que aquí hay fragmentos de conversaciones que no pintan el cuadro completo de lo que estaba sucediendo. Tratar de caracterizar esto de manera de que yo, este servidor, o la gobernadora tratamos de encubrir, de obstruir, como creo que tú leíste, de todas esas caracterizaciones, eso es falso. A él se le dijo que cancelara la subasta y que hiciera un proceso nuevo”, añadió.

Demenech, de paso, reiteró su rechazo de que utilice su cargo para favorecer a empresas que contratan a la firma de cabildero Politanck, de la que fue dueño.

“Yo lo que estoy haciendo desde la Secretaría de la Gobernación es asegurando que la política pública y las instrucciones de la gobernadora para implementar su programa de gobierno, por el cual votó todo el pueblo de Puerto Rico, se ejecute”, sentenció, al afirmar que bajo su cargo no ha cometido “ningún” acto de corrupción.

Asimismo, señaló a Negrón Reichard de mentir públicamente sobre el proceso de renuncia/destitución de Almodóvar Vélez, de no haber realizado una transición tras su renuncia al cargo y de haber distribuido públicamente la querella “confidencial” que presentó ante el PFEI.

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“En el proceso se van a saber las razones”, sostuvo.

Por su parte, Peña Pagano alegó, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, que las “alegaciones” de Negrón Reichard contra Domenech “son falsas y sacadas de contexto”. Dijo que su denuncia “no está autenticada conforme a las Reglas de Evidencia”.

“Lo que hay es una queja con unas alegaciones”, según describió.

Afirmó que La Fortaleza no indagará en las irregularidades referidas al PFEI.

“No vamos a intervenir en ningún proceso y respetamos la investigación”, dijo, al añadir que “en el proceso se va a saber la verdad”.

“A pesar del ruido que hay allí afuera, lo cierto es que hay un gobierno que necesita continuar sus operaciones”, concluyó Peña Pagano al resumir las medidas acciones tomadas en los pasados días por el gobierno, con mayor énfasis en atender comunidades necesitadas por la falta del agua potable.