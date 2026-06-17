Los “escándalos” que enfrenta la administración de Jenniffer González Colón “debilitan” la imagen de Puerto Rico ante el gobierno federal de Washington, DC, a juicio del comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera.

La expresión las sustentó con lo reportado este miércoles en la audiencia pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. Allí, el presidente del ente, el congresista republicano de Utah, Mike Lee, le preguntó a la gobernadora sobre la querella que presentó el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, por presunta interferencia en investigaciones internas y alegadas irregularidades en un proceso de contratación pública.

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La gobernadora, de inmediato, alegó que los señalamientos que hizo el exfuncionario de su administración son falsos, según reportó El Nuevo Día.

Además, alegó que “hay una investigación de parte del Departamento de Justicia que tiene que seguir su curso”.

No obstante, la querella no fue presentada ante Justicia, sino ante el Panel del Fiscal Especial Independiente. Este ente todavía no ha determinado qué hará con la denuncia, toda vez que un ciudadano no tiene capacidad legal para presentar una querella ante la entidad.

En medio del controvertible interrogatorio del congresista, el comisionado residente en Washington emitió unas declaraciones escritas en las que expuso que había “advertido muchas veces: los escándalos del Gobierno nos debilitan en Washington. Lo dije cuando querían confirmar al secretario de Salud, a pesar de investigaciones federales; cuando trascendió que pagaban el PAN a personas fallecidas; cuando reportaron el alegado esquema de drogas por votos; y cuando despidieron a Norberto Almodóvar de OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos). La corrupción del gobierno actual pone en riesgo los fondos del Plan Vital, la transición al SNAP y la reconstrucción de FEMA”.

La vista, sin embargo, era para otros propósitos.

Según detalló la gobernadora en un comunicado de prensa, allí lo que hizo fue presentar un informe sobre el estado de Puerto Rico durante los pasados dieciocho meses, resaltando los avances alcanzados en materia fiscal, energética, económica y de infraestructura bajo su administración.

“Puerto Rico está demostrando que es posible reconstruir, crecer y fortalecer nuestra economía mientras avanzamos en proyectos estratégicos que benefician tanto a nuestra isla como a toda la nación”, expresó González Colón.