La Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) informó hoy que no mantiene una investigación activa contra el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Lcdo. Sebastián Negrón Reichard, por alegaciones relacionadas con el uso indebido de un vehículo oficial.

Confirmó, además, que en la OEG sí se recibió copia de un escrito presentado por el exfuncionario ante el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei), que contiene alegaciones contra el secretario de la gobernación, Lcdo. Francisco J. Domenech.

Trascendió ayer que Negrón Reichard presentó una querella ante la Opfei contra el secretario de la Gobernación para denunciar una conducta indebida, registrada entre marzo a mayo de este año, en medio de un proceso que llevaba a cabo la agencia para conceder un contrato de publicidad con fondos federales.

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Mientras, trascendió en días recientes la presunta existencia de una querella en la OEG en contra de Negrón Reichard por alegado uso indebido de su chofer y vehículo oficial para diligencias personales

El director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, explicó que el planteamiento sobre el vehículo oficial fue evaluado por el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) conforme a los procedimientos internos luego de recibirse una solicitud de investigación el 19 de mayo de 2026.

“Tras la revisión realizada, se determinó que la OEG referirá este asunto a la Administración de Servicios Generales (ASG), pues esta es la agencia llamada a investigar, en primera instancia, el uso indebido de vehículos oficiales de funcionarios sujetos a la Ley Núm. 60-2014, según enmendada, conocida como la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Pérez Vargas expresó que “esto responde a la Opinión del Tribunal Supremo en OEG v. Díaz Atienza, 2025 TSPR 128, 2 de diciembre de 2025, que establece que la ASG es la entidad con peritaje en los asuntos relacionados con la flota vehicular del Gobierno de Puerto Rico. La OEG ajustó sus protocolos internos, notificó a la ASG y comenzó a referirle los casos relacionados con alegados usos indebidos de la flota gubernamental”.

Además, recientemente, la ASG emitió el Boletín Informativo Núm. 2026-05, donde reiteró su facultad para investigar y fiscalizar el uso de vehículos oficiales de conformidad con la Ley 60.Respecto al referido al PFEI, la OEG confirmó que recibió copia del escrito sometido por Negrón Reichard ante este organismo, donde formula alegaciones contra el secretario de la Gobernación.

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“Podemos confirmar que recibimos copia del documento en la Oficina”, expresó Pérez Vargas. “El licenciado Negrón menciona que el escrito forma parte de un proceso penal que ya está siendo atendido por el PFEI. No obstante, la información será referida al AIPA para que sea evaluada como parte de la investigación que al presente se conduce en la OEG contra el secretario de la Gobernación”, añadió.

Finalmente, el director ejecutivo de la OEG señaló que “nuestra función es colaborar con las autoridades dentro del marco legal y evitar la duplicidad de procesos, según establece al Artículo 7.2 del Código Anticorrupción”.